又到“花房”璀璨时！4月23日晚,“迎光绽放·2021花房之夜”即将上演。这场首次落地青岛的业界巅峰盛典，用最短时间在青岛形成了浩大声势，花房主播唱行打卡，“花房”元素频频霸屏，“花房之夜”与青岛热情互动，迸发惊喜火花！

“迎光绽放·2021花房之夜”由花房集团（花椒直播、六间房直播）主办，青岛市文化和旅游局指导、青岛电视台协办。自4月17日起，沿海一线的最靓中铁中心双子座楼体开始了“迎0光绽放·2021花房之夜”灯光秀。海滨风光遇见现代建筑，灯光秀迎来“绽放”,本地市民与外来游客在“花房之夜”来青之际，感受到各种时尚碰撞的火花——从线上到线下，皆是靓丽。

主播们相约走进青岛的栈桥、海底世界、奥帆中心火炬广场等五个网红地标，唱响《红旗飘飘》《国家》《我和我的祖国》等经典爱国歌曲，赞颂山河壮美、珍惜岁月静好。主播的能量也蔓延到了城市生活，一向“宠爱”主播的花房平台在来青期间，为32位严选主播在青岛沿海景点沿途投放了候车亭广告，为平凡人打造发光舞台，成为一道励志、动人的风景。

4月23日，花房与各大品牌联动，为花房之夜做开屏联动应援。40家主流媒体互动“花房之夜”，27家品牌联动“迎光绽放”!花房集团联合拉勾网、聚美优品、喜马拉雅、墨迹天气、世纪佳缘、高德地图等合作品牌，在各大品牌app同时推出开屏宣传，用霸气十足的联合霸屏喜迎盛典。

(责编：申佳平、吕骞)