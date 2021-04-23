联合国教科文组织与编程猫通过视频连线的方式签署战略合作协议。

4月22日，联合国教科文组织（UNESCO）与创新教育品牌编程猫，通过视频连线的方式签署战略合作协议，共同致力于提升非洲和亚洲青少年的数字技能和创新能力的愿景，重点面向中小学和职业技术培训学校。

联合国教科文组织非洲优先和对外关系助理总干事马多戈(Firmin Matoko)在致辞中指出，人工智能是影响未来世界发展的核心技术议题之一，对人类社会、经济、文化、环境都有深刻影响。特别是当前正面临新冠肺炎疫情的全球性挑战，必须充分发挥新技术在教育和青少年中的作用，并致力于推动性别平等，弥合数字鸿沟，确保青少年教育公平，促进非洲和世界创新持续提升。

联合国教科文组织战略规划局副局长穆罕默德·杰里德（Mohamed Djelid）也表示，当前全球信息化教育还远未普及，且各地存在较大差距。疫情全球大流行的对实现《2030年可持续发展议程》中的教育目标提出挑战。如何让青少年更好地应对数字挑战，推动教育公平，成为优先议题。

在联合国教科文组织刚果办事处主任Fatoumat Marega看来，疫情的全球大流行加剧了数字鸿沟，使得数以百万计的儿童无法获得教育并融入社会。她指出，我们必须从根本上改变传统的教育学习方式，推动编程等远程教育的普及。而当前，中国在编程教育领域的快速发展为我们提供了可供借鉴的丰富实践。

编程猫创始人兼CEO李天驰表示，新一轮技术革命正深刻地改变世界，未来需要更多的年轻人扮演创新角色。我们一直以技术驱动教育革新，希望通过自主研发的编程工具，让编程变得简单，让孩子能够体会编程背后的思维，更好地成为未来创造者。面对疫情下全球教育数字鸿沟扩大的挑战，我们将持续践行“教育初心”，让更多亚非发展中国家的孩子们也同样拥有梦想，并掌握面向未来的能力，也期待更多的中国创新教育走出国门，弥合教育鸿沟，在推动全球教育公平的议程中传递中国声音、贡献中国力量。

中国联合国教科文组织全国委员会秘书长秦昌威表示，青年是最有创新精神和创造力的人，这个项目的实施不仅会让年轻人掌握数字技能，而且会促进中国与亚非之间的交流和友谊，为人类建立一个共享未来的社区，为世界和平作出贡献。

当日，双方达成项目合作计划，包括课程建设、试点学校、远程培训、赛事活动、公益探索等方面，将把中国少儿编程创新教育的最新技术成果和发展经验带到亚非发展中国家的中小学和职校，特别是关注女童和年轻女性群体，重点放在非洲的中学和职校，以及亚洲的中小学，并推动中国和亚非青少年的合作交流。通过培养当地孩子的创新能力，帮助他们更好地融入世界，同时促进性别平等，构建更加包容的数字化社会，从而实现可持续发展。

项目合作计划提出，通过10所试点学校，带动1000所学校加入培训和合作网络，培养1000名教师及10万名学生。该项目将集中在几个国家进行，包括非洲的肯尼亚、纳米比亚、刚果民主共和国、吉布提、摩洛哥，以及亚洲的泰国和中国。

(责编：申佳平、吕骞)