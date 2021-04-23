人民网北京4月23日电 （记者罗知之）银保监会官网4月23日消息，昨日2021年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）以电视电话形式召开。会议指出，面对非法集资严峻形势，今年要积极化解重点领域风险，高度警惕私募基金、财富管理、房地产等领域涉非风险趋向，密切关注打着区块链、虚拟货币以及解债服务等旗号的新型风险等。

会议认为，2020年以来，全国处非战线坚持涉非涉疫风险同防同控，迎难而上，真抓实干，各项工作取得新的实质性进展，为防范化解重大金融风险三年攻坚战完成预定目标作出重要贡献。全年共查处非法集资案件7500余起，三年攻坚办结存量案件1.1万起，涉案金额3800余亿元。与此同时，加快立法进程，《防范和处置非法集资条例》（以下简称《条例》）正式出台。加强科技赋能，全国非法集资监测预警体系逐步健全。创新渠道方法，宣传教育持续扩面增效。压实各方责任，纵向到底、横向到边的防非处非工作格局正在形成。

会议强调，在防非处非工作实践中，必须坚持“金融特许经营”原则。金融是公共性和外部性很强的行业，对经济和社会安全稳定影响极大，必须恪守持牌经营和审慎监管的基本原则，严禁“无照驾驶”。对任何违法违规开展实质属于金融的经营活动，都要理直气壮地果断采取措施，集聚强光照射“灰色地带”，有效铲除风险滋生的土壤。

会议指出，面对非法集资严峻形势，要以全面贯彻落实《条例》为主线，提高防非处非工作规范化、法治化、制度化水平，加快消化存量，坚决遏制增量，强化源头治理，切实维护人民群众财产安全。

一是抓紧抓实《条例》贯彻落实。及时完善配套制度，有效落实行政执法职能，着力构建行政处置与司法打击并重并举、有机衔接的新格局。

二是积极化解重点领域风险。高度警惕私募基金、财富管理、房地产等领域涉非风险趋向，密切关注打着区块链、虚拟货币以及解债服务等旗号的新型风险，紧盯养老服务、涉农组织、民办学校、线上教育等民生领域，对侵害弱势群体利益的非法集资尽早发现，露头就打。严禁借建党100周年名义开展商业谋利和非法集资活动。

三是依法稳妥处置重大案件。继续保持高压严打态势，对非法集资犯罪果断出手、精准拆弹。加大力度追赃挽损，完善违法所得应追尽追、应退尽退机制，全力维护人民群众合法权益。

四是着力编织监测预警“天罗地网”。扎实推进建设规划，加快实现地方平台与国家平台全面对接。发挥网格化治理机制作用，常态化开展线下涉非风险排查。

五是精准有效深化宣传教育。强化线上线下宣传协同，开展差异化宣传和精准投放，引导广大群众牢固树立理性投资和风险自担理念，及时识别“保本高收益”式金融欺诈，自觉抵制非法集资。

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