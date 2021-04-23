新华社北京4月23日电（记者刘开雄）“我们国内没有积累过高的对外债务，市场风险缓释能力在不断提升。应该说，我们还是有条件保持国际收支和外汇市场均衡的。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说。

王春英是于23日在国新办举行的新闻发布会上作出上述表示的。

在谈及当前美联储货币政策调整对我国国际收支和外汇市场形势产生的影响时，王春英说，从人民币汇率的角度看，人民币汇率弹性增强，可以非常有效地释放市场压力，防止单边预期。“这有助于形成市场汇率调节和交易行为之间的良性循环，有利于抑制单边的升值和贬值积累。”王春英说。

王春英指出，美联储从2020年3月开始扩表，而2020年末我国全口径外债比2020年3月末增长14%，这些增量主要是境外投资者增持境内债券，体现了境内债券市场对外开放的成果。

“投资境内债券市场的主体主要是境外央行和主权财富基金之类的机构，它们投资的特点是长期资产配置，所以投资稳定性比较高。”王春英认为，我国外债结构进一步优化，衡量外债风险的几个重要指标，都在国际公认的安全线以内。所以外债总体风险可控。

“从国际收支看，自身的‘防火墙’还是比较牢固的，这为我们抵御外部冲击提供了更多的资源保障。”王春英列举数字说，2020年我国经常账户顺差2700多亿美元，外商来华直接投资达到2100多亿美元，分别比2019年增长了1.7倍和14%。今年一季度，货物贸易和直接投资继续呈现一定规模的顺差。稳定的资金流入，有助于增强国际收支的稳定性和韧性。

同时，“民间部门对外资产规模提升可以有效覆盖对外负债、偿债需求。”王春英说，2020年末民间部门对外资产是5.3万亿美元，比2019年末增长了16%，当前汇率形成机制和汇率自动“稳定器”调节作用不断完善，民间部门的外汇需求是可以通过市场交易满足的。

最后，王春英表示，国内经济基本面保持良好，金融市场对外开放稳步推进，外汇市场成熟度不断提升，这些因素为我国应对和适应外部冲击或者挑战提供了非常坚实的基础。

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