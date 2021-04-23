中国科技馆推出“中国航天日”系列活动
2021年04月23日18:58 | 来源：新华社
小字号
新华社北京4月23日电（记者温竞华）4月24日是第6个“中国航天日”，今年的主题为“扬帆起航 逐梦九天”。记者从中国科技馆获悉，该馆将于24日至30日开展丰富多彩的航天系列主题教育活动。
活动期间，中国科技馆将以多年来形成的各类型品牌教育活动为平台，集中开展包括“逐梦九天” “未来科学节之火星嘉年华” “奇迹天宫、荣耀见证” “初识浩瀚太空，启迪童趣梦想” “太空探索之创意航天作品”“平行宇宙科幻主题展览”等十三项航天系列主题活动。
同时，结合 “中科馆大讲堂”“科学故事会”等品牌教育活动，中国科技馆还将面向公众免费举办“航天与生活”“悦读星海——科学故事读书会”等四项科普讲座类活动。
中国科技馆相关负责人介绍，此次开展航天系列主题教育活动，旨在为社会公众特别是青少年构建与航天近距离接触的平台，促进青少年了解和关注我国航天事业、传承航天精神，激励青少年追逐梦想、敢于创新、勇于探索。公众可以通过“掌上科技馆”微信公众号关注并参与此次活动。
(责编：郝江震、白宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 严格对标原型新品！国家发改委等8部门发文规范汽车零部件再制造
- 人民网北京4月23日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，为规范汽车零部件再制造行为和市场秩序，保障再制造产品质量，推动再制造产业规范化发展，国家发展改革委等8部门近日联合印发了《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）。 我国汽车零部件再制造产业空间巨大 《暂行办法》介绍，再制造是指对功能性损坏或技术性淘汰等原因不再使用的旧汽车零部件，进行专业化修复或升级改造，使其质量特性和安全环保性能不低于原型新品的过程。…
相关新闻
- 评论
- 关注