新华社北京4月23日电（记者温竞华）4月24日是第6个“中国航天日”，今年的主题为“扬帆起航 逐梦九天”。记者从中国科技馆获悉，该馆将于24日至30日开展丰富多彩的航天系列主题教育活动。

活动期间，中国科技馆将以多年来形成的各类型品牌教育活动为平台，集中开展包括“逐梦九天” “未来科学节之火星嘉年华” “奇迹天宫、荣耀见证” “初识浩瀚太空，启迪童趣梦想” “太空探索之创意航天作品”“平行宇宙科幻主题展览”等十三项航天系列主题活动。

同时，结合 “中科馆大讲堂”“科学故事会”等品牌教育活动，中国科技馆还将面向公众免费举办“航天与生活”“悦读星海——科学故事读书会”等四项科普讲座类活动。

中国科技馆相关负责人介绍，此次开展航天系列主题教育活动，旨在为社会公众特别是青少年构建与航天近距离接触的平台，促进青少年了解和关注我国航天事业、传承航天精神，激励青少年追逐梦想、敢于创新、勇于探索。公众可以通过“掌上科技馆”微信公众号关注并参与此次活动。

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