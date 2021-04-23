近日，合生创展发布2020年年度业绩报告，报告期内，合生创展实现营业收入343.71亿港元，同比增长84.8%。毛利218.32亿港元，同比增长133.17%；公司股权持有人应占溢利136.34亿港元，同比增长43.73%；核心利润为127.84亿港元，同比增长295.79%。

2020年，规模上市房企业绩增速较2019年进一步放缓。在此背景下，合生创展作为老牌房企，开启逆势上行的矩阵型利润增长新模式。数据显示，2020年合生创展实现合约销售金额358.34亿元，同比增长53.7%。其中，物业合约销售金额约344.56亿元，较2019年同期的229亿元上升51%。

据悉，集团主要收入除来自于一线城市级核心经济区域外，对大湾区核心位置及重点城市的抢占，也为合生创展稳定发展提供了充足的储备。2020年，广州及惠州有17个在售物业项目，合约销售额为人民币145.03亿元，上海有12个在售物业项目，合约销售额为人民币82.39亿元，北京及天津有16个在售项目，合约销售额合共为人民币130.92亿元。

合生创展负责人在2020年业绩发布会上表示，积极推动一线城市的旧改项目及个别招牌挂项目的合作开发以分担开发成本。未来，合生还会将一线城市的城市更新领域作为企业拿地的重点突破口。

在服务升级层面，合生创展于2020年进一步升级“优生活”品牌，聚焦产品、配套、服务、生活方式四个维度，打造优质人居、优悦体验、优智服务、优乐共享四大价值，开展全国业主生日会、合你益起公益活动、购房节、家庭日等活动固化优生活IP，从而形成全维度闭合服务链体系。全面升级业主的居住体验也为销售业绩的增长进一步赋能。

在地产板块业务多点发力，持续提供稳健的利润增长点外，近年来，合生创展不断升级战略规划，推进多元化业务。2020年，合生商业板块整体收入同比上升24%。其中，不动产业务部分抵消前总营收32.9亿港元，实现经营毛利21.3亿港元；合商科技则通过商业资产运营、O2O流量B+C（注：即线上线下流量融合，企业直面消费者模式）、科技赋能平台三大核心业务，对项目全生命周期每个环节进行业务赋能，实现营收5.2亿港元。

合生创展方面介绍，科技赋能也是合生创展转型战略的重点。近年来，合生创展用大量时间和精力进行布局，加速了科技赋能变革发展之路，相应成果不仅体现在产品创新、内外部运营效率提升上，还体现在平台端的服务赋能上。

(责编：申佳平、吕骞)