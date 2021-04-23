新华社成都4月23日电（记者李倩薇 袁秋岳）时速160公里的内嵌式磁浮交通系统亮相22日开幕的2021成都国际工业博览会。

该磁浮交通系统由成都市新筑路桥机械股份有限公司推出。该公司在成都建有城市轨道交通整车生产基地。

成都市新筑路桥机械股份有限公司总工程师简炼介绍，磁浮交通是采用自动控制的电磁场进行悬浮支撑和直线电机驱动，取代了传统轮轨交通的轮轨接触支撑和运动结构，取消了车轮、车轴、减速箱和轴承等机械支撑和传动结构，可以节约建设和运营维保成本，并且可以在冰、雪、雷电等恶劣气候环境下运营。

在成都市新津区，建有一条长度为3.6公里的中低速磁浮模拟商业运营试验线，列车的最高运行时速可达169公里。“该系统在最高速度、加速能力、爬坡能力、转弯半径等指标上有比较优势，能更好地满足城市、市域市郊、旅游等轨道交通需求。”简炼说。

记者23日试乘了该线路。磁浮列车启动后先经过了一段坡道和弯道，向乘客展示了此列车灵活的爬坡能力，这个过程中，乘客可以感觉到车体有倾斜，但无颠簸感，整体运行较为平稳。（参与采写：叶文婷）

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