读书类内容曝光量增长超145% 小红书助推图书出版行业发展
2021年04月23日20:16 | 来源：人民网
小字号
4月23日是世界读书日，小红书发布《年度图书种草榜单》，数据显示，与2020年同期相比，小红书读书类笔记曝光量增长超过145%，大量知识博主入驻参与书籍种草，小红书已成为图书内容种草新阵地。
同日，小红书与中国社会科学出版社旗下北京中社博雅共同启动“后海北岸·学人计划”，邀请25位来自社科院、北大、清华等9家知名高校机构学者入驻，共创内容。
小红书宣布，未来一年将重点扶持100家文化出版领域的机构团体。为其提供从多项专属服务，帮助文化出版行业增收。目前已有20家出版社100位编辑作者入驻。
围绕世界读书日，小红书开展了一系列活动。包括在站内上线“这书有读吗”话题，明星、学者和小红书知识博主参与分享。此外，小红书还与中信出版社、新星出版社等十余家出版社合作，为用户送出近1600本好书。
过去一年，小红书联动出版社，开发多种图书推广新玩法。2020年11月，小红书联合多家图书出版机构和文化学者发起“领读人计划”、“经典唤醒计划”等，与出版社打造读书专栏，优质内容得到用户高度评价。
据介绍，小红书已形成了完整的图书种草拔草闭环。用户既能通过图文、短视频笔记种草好书，又能在小红书商城直接购买，图书也进入了小红书博主的“带货”直播间。
“小红书读书类内容和用户量的快速成长，将为图书出版业在小红书种草拔草带来新机会、新玩法和新思路，小红书将会持续加大对图书出版内容的扶持，为行业发展带来新力量。”小红书社区读书品类负责人表示。
(责编：申佳平、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 严格对标原型新品！国家发改委等8部门发文规范汽车零部件再制造
- 人民网北京4月23日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，为规范汽车零部件再制造行为和市场秩序，保障再制造产品质量，推动再制造产业规范化发展，国家发展改革委等8部门近日联合印发了《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）。 我国汽车零部件再制造产业空间巨大 《暂行办法》介绍，再制造是指对功能性损坏或技术性淘汰等原因不再使用的旧汽车零部件，进行专业化修复或升级改造，使其质量特性和安全环保性能不低于原型新品的过程。…
相关新闻
- 评论
- 关注