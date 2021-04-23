4月23日是世界读书日，小红书发布《年度图书种草榜单》，数据显示，与2020年同期相比，小红书读书类笔记曝光量增长超过145%，大量知识博主入驻参与书籍种草，小红书已成为图书内容种草新阵地。

同日，小红书与中国社会科学出版社旗下北京中社博雅共同启动“后海北岸·学人计划”，邀请25位来自社科院、北大、清华等9家知名高校机构学者入驻，共创内容。

小红书宣布，未来一年将重点扶持100家文化出版领域的机构团体。为其提供从多项专属服务，帮助文化出版行业增收。目前已有20家出版社100位编辑作者入驻。

围绕世界读书日，小红书开展了一系列活动。包括在站内上线“这书有读吗”话题，明星、学者和小红书知识博主参与分享。此外，小红书还与中信出版社、新星出版社等十余家出版社合作，为用户送出近1600本好书。

过去一年，小红书联动出版社，开发多种图书推广新玩法。2020年11月，小红书联合多家图书出版机构和文化学者发起“领读人计划”、“经典唤醒计划”等，与出版社打造读书专栏，优质内容得到用户高度评价。

据介绍，小红书已形成了完整的图书种草拔草闭环。用户既能通过图文、短视频笔记种草好书，又能在小红书商城直接购买，图书也进入了小红书博主的“带货”直播间。

“小红书读书类内容和用户量的快速成长，将为图书出版业在小红书种草拔草带来新机会、新玩法和新思路，小红书将会持续加大对图书出版内容的扶持，为行业发展带来新力量。”小红书社区读书品类负责人表示。

(责编：申佳平、吕骞)