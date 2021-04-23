新华社北京4月23日电（记者张泉）中国保护知识产权的努力和成效得到各方面高度认可：国内知识产权保护社会满意度提高到80分以上；在世界知识产权组织发布的全球创新指数报告中的排名提升到第14位，位居中等收入经济体之首。

国家知识产权局局长申长雨在23日举行的2021年中国知识产权保护高层论坛上作出上述表述。他表示，过去两年来，我国知识产权保护工作取得一系列新的重要进展，顶层设计不断加强，法律制度进一步完善，行政保护力度进一步加大，知识产权国际合作深入推进。

两年来，我国共办理专利侵权纠纷行政裁决案件8.1万件；建成40家知识产权保护中心和22家快速维权中心，为公众提供便捷、高效、低成本的维权渠道；建成国家海外知识产权纠纷应对指导中心和10家地方分中心，指导海外维权案件300多件。

“未来，将进一步全面加强知识产权保护，充分发挥知识产权对内激励创新、对外促进开放的重要作用，支撑畅通国内大循环和国内国际双循环。”申长雨说。

据介绍，国家知识产权局正加快编制出台面向2035年的知识产权强国战略纲要和“十四五”国家知识产权保护和运用重点专项规划，进一步明确目标、任务、举措和实施蓝图。与此同时，将持续推动构建知识产权大保护工作格局，强化知识产权源头保护，推动国内外同等保护。

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