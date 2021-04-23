央行副行长：采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪
2021年04月23日22:12 | 来源：新华社
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新华社北京4月23日电（记者吴雨）中国人民银行副行长范一飞23日表示，继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪，不断把“资金链”治理工作推向深入。针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题，加强风险防范处置。
范一飞当日在人民银行召开的打击治理跨境赌博“资金链”工作会议上表示，2020年以来，打击治理跨境赌博“资金链”取得阶段性成效，有力震慑了境外赌博集团招赌吸赌猖獗势头。但打击治理工作面临的形势依然复杂严峻，要保持对赌博团伙的凌厉攻势，从严从细抓好各项工作落实，重视沟通协作，切实形成打击治理强大合力。
记者了解到，人民银行对相关分支行提出要求，严格落实属地管理责任，细化对重点地区打击治理工作措施。同时，央行进一步明确和压实主体责任，要求强化账户全生命周期管理，继续按照“谁开户（卡）谁负责”“谁的用户（商户）谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则，压紧压实相关支付服务主体责任。
人民银行高度重视技防能力建设和宣传警示教育等工作。范一飞提出，要积极应用大数据、云计算、机器学习等金融科技手段，针对性加强客户身份识别、可疑交易监测处置工作。针对不同受众积极开展触达式宣传，使广大群众深刻认识到跨境赌博的危害性，自觉远离赌博活动，从根本上削弱跨境赌博滋生的土壤。
(责编：郝江震、白宇)
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