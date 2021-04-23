4月22日，联想在北京召开ThinkPad Family 2021春季新品发布会，推出了ThinkPad至薄之刃X1 Titanium、商务旗舰X1 Carbon，以及X1 Yoga、X13、T14、P15s等多款新品。

作为ThinkPad旗下变革创新的旗舰之作，X1系列仅对现有产品线进行了更新，并推出了“X1三剑客”中至薄的ThinkPad X1 Titanium，整机厚度仅为11.5毫米。这是一款集合PC与平板优势的多模产品，并得益于航天级别的钛金外壳，实现超高强度。

ThinkPad X1 Titanium利用“钛金属”和“碳纤维”的独特属性，打破了人们对平板和PC的认知，将0.3毫米的钛金板与0.7毫米的碳纤维巧妙贴合，形成了兼顾轻、薄、韧等多种维度需求的外壳，将极致轻薄与稳定耐用相兼顾。

同时，为了让性能得以充分释放，ThinkPad X1 Titanium配备了全球最薄的主动式散热系统，叶片厚度仅为3.2毫米，通过扩大风扇面积的方式来降低转速，依托散热模组上的鲨鱼鳃扰流板，增大有效出风量，进而达到性能、纤薄、安静的平衡。

如果说X1 Titanium的关键词是“变革”，那全新升级换代的X1 Carbon的关键词就是“领航”。作为ThinkPad最年轻、最具科技感的系列，初代X1 Carbon发布之时就改变了所有人对于移动PC的认知，之后的数年时间里不断进化、不断革新，逐渐成为轻薄商务笔记本的标杆。

作为ThinkPad旗下最受瞩目的尖端旗舰，被誉为轻薄旗舰最高的ThinkPad X1 Carbon迎来了第九代更新，最高搭载4K级别、百分之百的DCI-P3广色域低蓝光屏幕。相较上一代而言，不仅实现了尺寸更小，还将屏幕可视面积增加了5.19%，像素面积增加了11.1%。

网络方面，ThinkPad X1 Carbon内置了移动网络模块，通过一张SIM卡即可随时随地处理紧急工作需求。此外，还搭载了全新升级的WiFi 6双天线网卡，在WiFi 6网络下可以获得更快的网速和更低的延迟。

除了要有充足的性能外，续航也非常的重要，尤其是对于经常外出或是出差的用户。ThinkPad X1 Carbon配备了57Wh高密度聚合物电池，能够极大缓解移动办公的续航焦虑，长时办公完全不在话下。依托子系统进行电源管理优化，可以节省高达26%电池寿命，带来了更长续航时间。

此外，作为ThinkPad X1家族里使用形态最自由的产品，全新的ThinkPad X1 Yoga搭载了全新升级的16:0微边全视屏，支持移动网络连接以及Wi-Fi 6无线网络，随时随地畅享移动互联，机身内置双风扇散热系统，确保性能持久稳定释放。纵观三款ThinkPad X1家族新品，它们分别在各自的领域成为了同类产品的个中翘楚，为高端轻薄商务笔记本产品树立了全新的标杆。

除了第一矩阵的X1系列外，主打商务轻薄的X系列也是亮点颇多。全新的X12就把“精致小巧”诠释到了巅峰，作为一款采用3:2比例1280p多点触摸屏的产品，机身重量仅为760克。此外，大家期待已久的X13与X13 Yoga不仅在屏幕规格上进行了升级，续航提升更是高达48%，让用户得以在单次续航中满足地球上的任意一次飞行。

面对追求性能与便携间极致平衡的用户，ThinkPad还发布了全新的T系列与P系列产品。主打专业经典的T系列机型迎来了前所未有的1.28千克重量，超越了友商高端轻薄笔记本1.29千克的水平；而对于追求极致专业性能的用户，全新升级的P系列搭载了更加侧重OpenGL性能的专业显卡和较色系统，让专业领域工作所需要稳定性得到了无限延展。

本次发布会上，Think Pad智能周边产品线也进一步扩大。能够直连PC的真无界商务耳机ThinkPad Pods Pro，能通过专属音频接收器，支持耳机与PC自由切换，让用户从容面对随时开启的远程会议。针对团队会议场景，thinkplus Pocket便携会议全向麦音箱，集全向麦、扩音音箱、录音笔、会议记录生成器于一身，不但支持一键静音按键，还能一键召唤thinkplus会议小秘书，能够替用户完成会议的录音、转写、翻译等工作，极大提升会议效率。

发布会上，联想集团副总裁、ThinkPad首席思想官王忠表示，ThinkPad以人为本，科技创新，匠心品质的三大基因打造了变革、领航、极致的先锋产品：所谓以人为本，就是孜孜不倦给予用户最佳选择，将不同的形态赋予不同性能追求，做出适配每个细分领域与人群的产品；而科技创新，就是永远不做追逐潮流的品牌，而是永远做出创造性的尝试，让每个先锋，都能感受到科技不断变革的力量；匠心品质是打造每一款精品，哪怕应对的，仅仅是特殊需求。ThinkPad永远为了用户所需要的完美，多走一步。

售价方面，ThinkPad X1 Titanium Wi-Fi版，价格14999元起；ThinkPad X1 Titanium 5G版，价格19999元起；ThinkPad X1 Carbon 2021款，价格9999起；ThinkPad X1 Yoga 2021款，价格10999起；ThinkPad X系列价格6999起，T系列价格7999起，P系列价格8499起；ThinkPad Pods Pro真无界耳机，价格999元；thinkplus Pocket便携会议全向麦音箱，价格299起。

(责编：赵超、吕骞)