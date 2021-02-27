原标题：全国妇联授予陈岚等10位杰出女性2020年度全国三八红旗手标兵称号

荣获2020年度全国三八红旗手标兵称号的杰出女性：（第一排从左至右）陈岚、桂小妹、赵晶、张宝艳、赵宪珍；（第二排从左至右）刘双燕、张抒扬、程湘爱、芦咏莉、王兰花。新华社发

新华社北京2月26日电 日前，全国妇联决定，授予陈岚等10位杰出女性2020年度全国三八红旗手标兵称号。

她们是：从“嫦娥一号”到“嫦娥五号”，再到“天问一号”的奔火之旅，带领团队持续科研攻关的中国航天科技集团有限公司第五研究院西安分院副总工程师陈岚；扎根棚改回迁社区十余载，时刻把居民的冷暖放在心上的湖北省武汉市青山区工人村街道青和居社区党委书记兼主任、妇联主席桂小妹；先后攻克多个精密加工技术难点，兵器工业数控精密加工领域大国工匠中国兵器内蒙古第一机械集团有限公司第四分公司数控车工赵晶；创建并引领了“互联网+打拐”的公益新模式，促成近7000个家庭团圆的“宝贝回家”志愿者协会理事长张宝艳；个体工商户代言人、组建集贸市场“妇女之家”为个体户姐妹纾困解难的上海市嘉定区南翔镇流动党员学堂党委书记、妇联主席，上海品海饭店总经理赵宪珍；主动扎根农村9年，用青春和奉献诠释巾帼担当的安徽省亳州市利辛县朱集村第一书记兼扶贫工作队队长刘双燕；坚守医教研第一线36年，新冠肺炎疫情暴发后全力战“疫”，为危重症救治作出突出贡献的国家卫生健康委中国医学科学院北京协和医院院长、党委常委张抒扬；30年如一日倾心教书育人、矢志国防科研，获得多项国家和军队科技进步奖的国防科技大学前沿交叉学科学院某研究室教授程湘爱；坚持“立德树人”理念， 把“小学”办出“大学味道”的北京第二实验小学党委副书记、校长芦咏莉；年近古稀依然奔走在志愿服务第一线的宁夏回族自治区吴忠市利通区金星镇王兰花热心小组党支部书记王兰花。

中国航天科技集团有限公司第五研究院西安分院副总工程师陈岚。新华社发

湖北省武汉市青山区工人村街道青和居社区党委书记兼主任、妇联主席桂小妹。新华社发

中国兵器内蒙古第一机械集团有限公司第四分公司数控车工赵晶。新华社发

“宝贝回家”志愿者协会理事长张宝艳。新华社发

上海市嘉定区南翔镇流动党员学堂党委书记、妇联主席，上海品海饭店总经理赵宪珍。新华社发

全国妇联同时授予陈芳等300人全国三八红旗手称号，授予北京佑安医院呼吸与感染疾病科等199个单位全国三八红旗集体称号。

全国妇联还授予中国航天科工集团第二研究院“穹盾”项目研制团队等1985个单位全国巾帼文明岗称号，授予吴晨等993人全国巾帼建功标兵称号，授予云南省红河州石屏县绣美彝山刺绣专业合作社等499个单位全国巾帼建功先进集体称号。

全国妇联号召广大妇女以受到表彰的先进个人和集体为榜样，坚守本职岗位，弘扬“四自”精神，不懈拼搏进取，立足新发展阶段，在践行新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展中走在前列、争创一流，为全面建设社会主义现代化国家贡献巾帼力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

安徽省亳州市利辛县朱集村第一书记兼扶贫工作队队长刘双燕。新华社发

国家卫生健康委中国医学科学院北京协和医院院长、党委常委张抒扬。新华社发

国防科技大学前沿交叉学科学院某研究室教授程湘爱。新华社发

北京第二实验小学党委副书记、校长芦咏莉。新华社发

宁夏回族自治区吴忠市利通区金星镇王兰花热心小组党支部书记王兰花。新华社发

(责编：李源、初梓瑞)