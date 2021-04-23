乔虹

原标题：全国先进女职工集体和个人表彰大会举行

在“五一”国际劳动节即将来临之际，为大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励广大女职工自强不息、奋力拼搏，在全面建设社会主义现代化国家新征程中更好发挥“半边天”作用，中华全国总工会19日在北京人民大会堂举行全国先进女职工集体和个人表彰大会，隆重表彰全国五一巾帼奖状（奖章）、全国五一巾帼标兵岗（标兵）。

会上，吴文娟、郭大为、杜金环、张文妮、刘杰等5位获奖代表先后发言，讲述了各自在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情防控一线等战线上爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新的奋斗故事和心路历程。

北京市东城区劳动人事争议仲裁院女职工权益争议审理庭等10个集体荣获全国五一巾帼奖状，程芳琴等10名个人荣获全国五一巾帼奖章；北京市总工会法律服务中心等350个集体荣获全国五一巾帼标兵岗荣誉称号，黄晶等350名个人荣获全国五一巾帼标兵荣誉称号。350个先进集体中，抗疫一线女职工集体共101个，占28.9%；女职工占比均达60%，全部为女职工的集体占16%；涵盖医疗卫生、教育科研、交通运输、信息通讯、建筑、金融等多个行业。350名先进个人中，抗疫一线女职工共113名，占32.3%；中共党员占78.9%；具有大学大专学历的占66.9%；具有中级职称和高级职称分别占14.3%和49.1%。

(责编：李源、初梓瑞)