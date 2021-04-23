原标题：团结凝聚女科技工作者勇做新时代科技创新排头兵

3月24日至25日，全国妇联副主席、书记处书记吴海鹰赴浙江宁波出席女科技领军人才专题研修班结业式，并就认真学习贯彻习近平总书记在全国两会上的重要讲话，特别是3月6日重要讲话精神，实施巾帼科技创新行动调研。

走进2018年度国家科技进步一等奖获得者、2020年度全国三八红旗手吴慧明的工作室，吴海鹰详细了解其公司的产学研运作模式，为她颁发全国三八红旗手奖章和证书，鼓励她发挥典型示范作用，带动更多的女科技工作者主动对接产业需求，勇于攻坚破难。在中科院宁波材料所，她详细了解女科技工作者发挥作用情况，叮嘱要给予女科技工作者更多关爱，让她们安心科研。

24日晚，吴海鹰主持召开座谈会，与参加研修班的女科技工作者面对面交流沟通，倾听她们的心声和意见、建议。在女科技领军人才专题研修班结业式上，吴海鹰讲话指出，希望广大女科技工作者牢记总书记谆谆嘱托，牢固树立科学家精神，胸怀祖国、迎难而上、勇攀高峰，做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者。各级妇联要大力实施科技创新巾帼行动，要为广大女科技工作者在科技创新主战场奋发有为施展才干创造条件，搭建平台，提供支持。

吴海鹰一行还参观了位于镇海中学内的朱枫烈士故居，向党的隐蔽战线上的巾帼英雄致敬，并为荣获2020年度全国三八红旗手称号的镇海中学党委书记张咏梅颁发证书奖章。

(责编：李源、初梓瑞)