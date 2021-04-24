本报记者 韩 鑫

“十四五”开局之年，中国工业经济一季度表现如何？

“在精准防控疫情和政策利好等多重因素作用下，一季度规模以上工业增加值同比增长24.5%，总体上保持了去年四季度的较快增长态势，工业经济呈现出稳定恢复、稳中加固、稳中向好的‘三稳’态势。”4月20日，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌在国新办新闻发布会上说。

复苏面不断扩大。一季度，41个大类工业行业中有40个实现同比增长。

新业态成长迅速。一季度，电信业务总量同比增长27.4%，线上线下融合提速，在线教育、远程医疗等新模式表现亮眼。

内外需持续改善。一季度，消费品生产增加值同比增长18.6%，机电产品出口额同比增长53.5%……

“24.5%”意味着什么？

——“24.5%”的背后，是传统产业加速转型升级，不断迈向高质量发展。

走进黑龙江双鸭山煤矿，由中信重工开诚智能装备公司自主研制的选矸机器人正轻松自如地对矸石进行识别、分拣、分流处理，全过程一气呵成。“机器人工作12小时可分拣约35吨煤，较人工选矸效率提升8倍。”公司负责人说，不仅如此，特种机器人已应用到采掘、通风、洗选等多个环节，大大提升了煤矿智能化水平。

工业化和信息化深度融合，为传统制造业注入活力。一季度，装备制造业保持快速增长势头，增加值同比增长39.9%，两年平均增速达9.7%，前两个月实现利润同比大幅增长7.1倍，其中工程机械、工业机器人等产品产量增速均超过70%。

——“24.5%”的背后，是新兴产业加快发展壮大，新的增长点不断涌现。

上海国际汽车工业展览会上，深圳佑驾创新科技公司展位前，前来询问全域感知智能驾驶方案的客商络绎不绝。“通过持续研发投入，我们实现了从智能驾驶计算平台到传感器的本土化生产，可为客户提供定制化解决方案。”公司创始人刘国清说，一季度，企业智能驾驶设备交易量同比增长近10倍。

佑驾创新的业绩增长是新技术激发经济新动能的缩影。数据显示，一季度，我国高技术制造业增加值同比增长31.2%，两年平均增速达12.3%，快于整体制造业水平。智能低碳产品产量快速增长，一季度新能源汽车产量同比增长3.1倍。

——“24.5%”的背后，也是助企纾困政策持续显效，更好激发市场主体活力。

“去年我们有10个研发项目，受益于减税降费政策。光是研发费用加计扣除一项，就降低成本2300万元。”浙江易锋机械有限公司财务经理朱丽华说，税费减免给了企业技改扩产的底气，今年将把更多精力和资金用于升级制造工艺、攻坚专利技术。

提高制造业研发费用加计扣除比例、进一步清理和规范涉企收费……一系列惠企纾困政策落地生效，正为更多中小企业“活血补气”。统计数据显示，中小企业总体生产经营状况不断改善。今年前两个月，全国规模以上中小工业企业营业收入和利润总额同比分别增长51.9%和1.8倍，两年平均增幅分别达到10.2%和29.2%，营业收入利润率达到6%，中小企业景气水平持续回升，发展活力不断增强。

《 人民日报 》（ 2021年04月24日 01 版）

(责编：牛镛、胡永秋)