本报记者 葛孟超

银行结售汇数据和代客涉外收付款数据是反映我国外汇市场运行情况的重要指标。数据显示，一季度，银行结汇5902亿美元，售汇5016亿美元，结售汇顺差885亿美元；银行代客涉外收入13965亿美元，对外付款12751亿美元。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在23日举行的国新办发布会上表示，今年以来，我国经济保持恢复性增长，主要指标持续改善，人民币汇率双向波动特征增强。在内外部因素共同作用下，我国外汇市场运行平稳，跨境资金流动总体稳定，国际收支保持基本平衡。

王春英表示，一季度我国外汇收支主要呈现出银行结售汇和跨境收支保持顺差、售汇率总体稳定和结汇率略有增长等特点。一季度，远期结售汇和外汇期权签约规模合计为2904亿美元，较2019年和2020年同期平均水平增长95%，远高于同期跨境外汇收支25%的增速，也高于货物贸易进出口规模增速。这显示市场主体汇率避险意识增强，风险中性经营理念提升。

未来我国外汇市场保持平稳运行的基础仍然稳固。王春英表示，一是新发展格局有助于维护国际收支平衡，经常账户和跨境投融资都有望运行在合理、均衡区间。二是新发展理念有助于维护人民币汇率稳定。经济稳定发展会提振市场信心，也会造就稳健的货币。三是对外开放稳步推动有助于跨境资本均衡流动。四是弹性的人民币汇率发挥了调节国际收支自动“稳定器”的作用，有助于外汇市场自主调节和平衡。

《 人民日报 》（ 2021年04月24日 02 版）

(责编：牛镛、胡永秋)