工业互联网平台连接工业设备总数7300万台
2021年04月24日05:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社北京4月23日电 （记者张辛欣）记者23日从工信部获悉，截至3月底，企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达52.1%和73%，工业互联网平台连接工业设备总数达到7300万台，工业App突破59万个。
通过连接大量工业设备上云、实现产业链各环节智能协同，工业互联网被认为是数字化转型的关键力量。近年来，我国加快工业互联网发展步伐。工信部也已发布一系列5G和工业互联网典型应用场景，推出加快工业互联网网络、平台、安全体系建设等一系列举措。
据天眼查大数据，我国有约1.8万家从事5G和工业互联网相关业务的企业。其中，2020年共新增超1300家相关企业。
工信部提出，将强化标准引领，夯实基础设施，加快5G、工业互联网、数据中心等新型基础设施建设，深化云网协同。
(责编：牛镛、胡永秋)
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