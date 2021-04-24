新华社北京4月23日电 （记者张辛欣）记者23日从工信部获悉，截至3月底，企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达52.1%和73%，工业互联网平台连接工业设备总数达到7300万台，工业App突破59万个。

通过连接大量工业设备上云、实现产业链各环节智能协同，工业互联网被认为是数字化转型的关键力量。近年来，我国加快工业互联网发展步伐。工信部也已发布一系列5G和工业互联网典型应用场景，推出加快工业互联网网络、平台、安全体系建设等一系列举措。

据天眼查大数据，我国有约1.8万家从事5G和工业互联网相关业务的企业。其中，2020年共新增超1300家相关企业。

工信部提出，将强化标准引领，夯实基础设施，加快5G、工业互联网、数据中心等新型基础设施建设，深化云网协同。

(责编：牛镛、胡永秋)