本报记者 邱海峰

日前，在位于江苏淮安金湖县的江苏西派集团（阀门）有限公司内，工人在生产加工出口海外的阀门组件。该企业可生产加工2000余种阀门，产品远销30多个国家和地区。

赵启瑞摄（人民视觉）

国家外汇管理局4月23日公布的一季度外汇收支数据显示，2021年1-3月，银行结汇5902亿美元，售汇5016亿美元，结售汇顺差885亿美元。对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，今年以来，全球经济复苏不平衡，国际金融市场波动性较大。在明显变化的外部环境下，中国外汇市场运行平稳，跨境资金流动总体稳定，国际收支保持基本平衡。展望未来，中国外汇市场保持平稳运行的基础仍然稳固。

人民币汇率窄幅双向波动

谈及当前外汇形势，王春英在4月23日举行的国新办新闻发布会上提到了三个关键词：韧性、理性和平衡性。

人民币汇率总体稳定，呈现窄幅双向波动。今年开市第一天，人民币汇率跳升1.2%至6.46。此后保持比较平稳的态势，在6.46-6.55之间窄幅波动。和国际主要货币相比，人民币汇率比较稳定，表现出了较强的韧性。

市场交易理性有序，汇率预期比较平稳。今年1-2月份人民币升值时期，购汇率较去年12月份增长1.6个百分点。3月份人民币贬值时期，结汇率比1-2月份上涨3.1个百分点。可以看到，市场主体保持了逢高结汇、逢低购汇的理性交易模式。从企业的外汇交易来看，主要是满足实际需求。一季度企业的出口和贸易项下的结汇同比分别增长39%和38%，进口和贸易项下购汇分别增长19%和23%，二者均保持方向一致，涨幅相近。

国际收支基本平衡，跨境双向投资总体均衡。一季度，货物贸易维持较高顺差，服务贸易逆差继续处于低位，经常账户有望延续小幅顺差，保持在基本平衡范围内。同时，跨境双向投资比较平稳、均衡，直接投资项下长期经营性跨境投资保持活跃，证券投资项下是小幅净流入。

外资持续增持境内债券

今年以来，境外投资者对中国债券表现出了较强的投资意愿。外汇局数据显示，一季度，外资净增持境内债券633亿美元，环比增长11%。

“目前来看，外资增持的总体趋势还会持续。”王春英说，作出这一判断，主要基于四方面因素。

第一，国内基本面为外资增持境内债券提供了根本支撑。从2016年中国债券市场加快对外开放以来，境外投资者对中国债券市场的相关投资保持了年均两位数的增长，体现了外资增持境内债券的长期性和稳定性。

第二，从债券市场本身来说，具有增配空间。到去年底，外资持有境内债券占整个债券市场托管总量的3%，未来还有较大提升空间。3月底，富时罗素宣布从10月份开始分阶段把中国国债纳入富时世界国债指数。有市场机构预测，中国债券市场将迎来超过1300亿美元的资金流入。

第三，中国债券的资产收益相对有优势。当前，在全球负利率环境下，人民币债券比较高的收益率为境外投资者提供了非常好的回报和多元化的投资组合选择。

第四，人民币资产呈现一定的避险资产属性。在外部环境波动比较大的时候，人民币资产表现良好。比如，去年3月份国际金融市场大幅振荡时期，新兴经济体债券市场的外资净流出，中国是净流入。

王春英指出，总的来看，当前外部环境的阶段性变化和调整，不会改变中国债券市场对外开放的发展大局，也不会改变境外投资者对中国债券的长期投资意愿。

加大外汇市场政策供给

对于接下来的外汇形势，王春英表示，从中长期来看，中国外汇市场保持平稳运行的基础仍然稳固。但同时也要关注到一些风险，比如全球疫情蔓延、地缘政治等因素都会对我国涉外经济和国际收支产生一定的影响。

面对仍存在诸多不确定性的外部环境，企业怎样规避风险？王春英指出，树立风险中性的理念非常重要。很多情况表明，一些企业特别是管理层，对于汇率风险的认识不够健全。企业应该立足主业，理性面对汇率涨跌，审慎安排资产和负债的货币结构；同时，合理管理汇率风险，以保持财务稳健和可持续为导向，而不应该以套保的盈亏论英雄。

“近年来，外汇局围绕深化市场建设、加强宣传培训等方面采取了很多措施，目的是切实帮助企业规避、管理汇率风险，今年将继续加大工作力度，支持企业更好适应人民币汇率的双向波动。”王春英说，接下来，将持续提升外汇服务水平，加强对外汇局分支机构外汇衍生品和外汇市场专业化能力建设，在面向企业、银行时能更好开展汇率风险管理政策的解答和服务工作。同时，督促银行强化基层外汇服务能力建设，针对汇率风险管理比较薄弱的企业，尤其是中小企业，引导银行开展实地入户培训辅导。

政策方面，王春英指出，将加大外汇市场政策供给，不断丰富交易工具，完善交易机制，提升外汇市场的透明度，增强交易便利性，更好满足市场主体风险管理的需求。

(责编：牛镛、胡永秋)