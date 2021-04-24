据新华社上海电 （记者何欣荣）上海市浦东新区政府4月21日表示，根据最新发布的《浦东新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，到2025年，浦东打造社会主义现代化建设引领区要取得重大进展，区域人均生产总值达到4万美元以上。

在2020年11月举行的浦东开发开放30周年庆祝大会上，中央提出，将赋予浦东新区改革开放新的重大任务，支持浦东打造社会主义现代化建设引领区。

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