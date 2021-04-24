原标题：迎接航天日 科普进校园

4月23日，在“中国航天日”来临之际，以“扬帆起航 逐梦九天”为主题的航天科普周活动在北京市海淀区图强第二小学正式启动。本次活动由中国航天科工二院25所、206所、208所、海淀区图强第二小学联合举办。启动仪式上，学生代表获赠航天主题模型，航天精神文化墙揭幕仪式同时举行。图为在图强第二小学门口，“宇航员”与进校学生互动。文并图/新华社

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