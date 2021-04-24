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原标题：打造更优创新环境 让专利成果充分涌流

2020年，北京知识产权综合实力持续全国领先，优化营商环境获评全国“标杆城市”。4月22日，北京市召开知识产权保护状况新闻发布会，相关负责人透露，截至2020年底，全市每万人发明专利拥有量155.8件，居全国首位。

“创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新”。专利是知识产权的重要组成部分，而专利数量则是衡量一个地区、企业创新程度的重要指标。北京市知识产权综合实力持续全国领先，尤其是万人发明专利拥有量全国居首的经验值得总结推广。广大发明创造者功不可没，此外也得益于政府服务有方、保障有力，营造了良好的创新环境。

首先，政策法规加持，科技创新动能更足。近年来，北京市制定实施“科创30条”、高精尖产业“10+3”等系列政策，加大财政投入，鼓励科技创新和发明创造。2020年1月1日起施行的《北京市促进科技成果转化条例》（简称《条例》）规定：市、区政府“应当逐步提高科学技术经费的财政投入总体水平”， 并明确职务科技成果的相关权利可以归个人拥有；变“事后奖励”为“事后奖励”+“事前产权激励”……强有力的政策法规保障，有效激发了科研人员和公众创新创造的内生动力。

其次，抓管理强服务，发明创造者满意度更高。北京市深化知识产权领域改革，专利侵权、确权联合口审机制和技术分析师制度等2个案例入选国家知识产权局、司法部“专利侵权纠纷行政裁决典型经验做法”。积极探索开展知识产权保险试点，为142家企业的1660件专利投保。持续优化知识产权公共服务，建立83家全市知识产权公共服务区中心、工作站……一系列高质量管理、服务的加码，营造了良好的创新环境，提高了企业和发明创造者的满意度。

再次，主动担当作为，法治化创新环境更优。2020年，北京市知识产权局共办理专利侵权纠纷案件360件，市场监管系统打击侵犯知识产权和假冒伪劣共计结案1723件，罚没款5600万元；全市各级法院去年共受理各类知识产权民事、行政案件66710件，审结案件66973件。有关部门增强协调联动，完善行刑衔接机制，知识产权保护源头治理和综合治理取得积极成效。

此外，北京还多措并举，促进专利质量和转化率提升。近年来，我国专利数量增长很快，2020年中国国际专利申请量连续第二年在全球独占鳌头，但仍存在转化率不高等问题。如何在“大”的基础上做“强”，有许多工作要做。这方面，北京市同样作出了有益探索。如《条例》规定：“对完成、转化科技成果做出重要贡献的人员可获奖励和报酬；科技成果转化人才可享落户、住房、医疗保险、子女就学等待遇”。今年，北京市政府工作报告中也提出了具体要求，包括持续优化创新创业生态、推动知识产权综合立法、鼓励创新主体联合打造重点领域专利池，等等。

创新环境，“优”无止境。北京还要进一步提高知识产权保障能力、服务水平和管理效能，完善保护体系，呵护科研人员和公众的创新热情，力争万人发明专利拥有量再攀新高，专利质量和转化率持续大幅提升，为首都经济高质量发展开辟新空间、注入新动能，也为其他地方优化创新环境提供新范本。

(责编：崔元苑、杨迪)