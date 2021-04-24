曹政

原标题：160个重大项目二季度开建

本报记者 曹政

从无到有，从一期到三期——不到一年的工夫，北京生物制品研究所的新冠疫苗车间已建成两期，三期也启动建设，建成后年产能就将飙升至20亿剂。再加上不远处的科兴中维，年内北京新冠疫苗产能将接近40亿剂。

“像疫苗这样的重点产业成为了一季度经济增长的‘核爆点’，助力北京经济持续回暖。”昨天，市发改委相关负责人分析北京一季度经济社会发展形势时表示，北京努力克服年初疫情影响，经济呈现稳定恢复态势，稳中加固、稳中向好，实现良好开局。按照计划，二季度将推进市区两级160个集中开工项目建设。

重点产业拉动增长：

新冠疫苗年产能将接近40亿剂

开春后，越来越多城市开启“疫苗接种模式”。翻看疫苗的包装盒，会发现大部分的产地都写着“北京”。今年一季度，科兴中维和北生研累计贡献了全国疫苗产量约八成。

落到数据上，一季度疫苗产业拉动规上工业增加值增长13.8个百分点。如果等到两家公司三期车间4月、8月建成投产后，北京年产能将接近40亿剂。

预则立，不预则废。这一产业爆发性增长的背后是超前布局与支持。去年，北京生物制品研究所仅用60天建成了第一个P3高级别生物安全生产新冠疫苗车间，90天内完成了疫苗的研发并且上了临床试验。“面对新冠疫情冲击，北京坚持超前谋划、市区联动、部门协同，全力保障新冠疫苗研发生产和产能迅速扩大，在全球疫苗‘大战’中抢占先机。”市发改委相关负责人说。

拉动实体经济加速回暖的不只一个产业。数据显示，在北京奔驰、北汽福田、小米等重点企业带动下，汽车和电子行业也实现快速增长，一季度增加值分别增长47.8%和31.5%；产业结构也更趋高端，规模以上工业中高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别增长81.9%和73.8%，工业机器人、智能手机、显示器和集成电路产量同比分别增长1.1倍、96.1%、69%和43.1%。

在这背后，是科技创新第一动力作用更加凸显：全国首个自主可控区块链软硬件技术体系“长安链”发布，中关村科学城“城市大脑”智能运营指挥中心启用，怀柔科学城综合极端装置等6个项目土建竣工验收、17个项目主体结构封顶，越来越多的科技成果在北京经济技术开发区转化落地……

“北京将系统推进国际科技创新中心建设，支撑我国打造世界主要科学中心和创新高地，实施国际科技创新中心建设战略行动计划，高水平推进‘三城一区’和中关村示范区建设，争取中关村示范区新一轮先行先试改革政策。”这位负责人说。

政策红利释放动能：

“两区”建设带动外资增速回升

数据可用不可见，用途可控可计量——3月底，国内首家基于新型交易范式的大数据交易所——北京国际大数据交易所成立，将打造成国内领先的数据交易基础设施和国际重要的数据跨境流通枢纽。

“‘两区’的春风下，北京正瞄准打造全球数字经济标杆城市。”这位负责人说，数字经济已成为北京经济增长的重要引擎。数据显示，一季度新基建项目完成投资额同比增长54.2%，占固定资产投资比重达10.9%；信息服务业增加值增长26.5%、高于全国5.3个百分点，较2019年增长31%，两年平均增长14.4%。

政策的红利，让一个个大项目加速落地。在“两区”建设带动下，全国首家外资全资控股的持牌支付公司、全国首家外商独资保险资管公司等落户北京，一季度新设外资企业379家、同比增长36.3%，实际利用外资增长32.7%、比2019年同期增长6.2%。

据介绍，本市坚持一盘棋统筹、清单化管理、项目化推进“两区”建设，目前251项改革任务累计完成147项、落地率58.6%，形成35项全国首创或首批突破性政策及项目。

这位负责人表示，二季度将制定全球数字经济标杆城市实施方案，出台促进高精尖制造业项目落地三年行动计划，积极申创绿色金融、科创金融两个改革试验区，筹办2021年服贸会、中关村论坛和金融街论坛，推进营商环境创新试点城市建设，实施数字政务建设行动方案，提高“服务包”服务事项办结率。

民生短板加快补齐：

平谷线朝阳段通州段进场施工

“一校一账”建立学生就餐信息台账，学生在校午餐实现全覆盖；108家医疗机构开展互联网诊疗服务；52项填补老年人“数字鸿沟”的具体措施推出；一季度12345市民服务热线解决率、满意率分别达83.89%、87.86%；京哈高铁京承段开通运营；轨道交通平谷线朝阳段和通州段进场施工……

民生无小事，老百姓关注的民生短板也正在精准精细补齐。据介绍，二季度，本市将编制居民人均可支配收入持续稳定增长行动计划，制定中小学建设三年行动计划；持续加强社会治理创新，推动出台接诉即办条例，落好两个“关键小事”，加快推进疫苗接种，持续深化安全生产专项整治三年行动。

在“绿色北京”方面，将继续扎实推进碳减排、碳中和行动，加快推动绿色低碳发展，深化碳排放交易市场建设，实施可再生能源替代行动，推进新一轮百万亩造林绿化工程年度建设任务。

“在继续做好常态化疫情防控的前提下，本市将抓住当前经济快速复苏的‘窗口期’，努力形成一批突破性的制度创新、落地一批标志性的重大项目、培育一批引领性的标杆企业，确保服务和融入新发展格局迈好第一步、见到新气象。”这位负责人说。按照计划，二季度本市将高标准推进国际消费中心城市建设，做好环球主题公园开园准备和二期工程谋划工作，推进市区两级160个二季度集中开工项目建设。

(责编：杨迪、崔元苑)