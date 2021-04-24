原标题：外汇市场平稳运行基础稳固

4月23日，在国新办举行的一季度外汇收支数据新闻发布会上，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英公布了一季度外汇收支数据。

数据显示，一季度银行结汇5902亿美元，售汇5016亿美元，结售汇顺差885亿美元。我国外汇市场运行平稳，跨境资金流动总体稳定，国际收支保持基本平衡，保持平稳运行的基础仍然稳固。

经常账户保持合理顺差

去年，在疫情全球蔓延的背景下，中国经常账户顺差上升。今年在国外生产复苏和边境开放的预期下，经常账户的未来走势备受关注。

“今年经常账户仍会保持合理的顺差规模。”王春英在回答经济日报记者提问时表示，一方面，我国货物贸易还会保持一定规模顺差。虽然国外产业链恢复、大宗商品价格上涨使货物贸易顺差增幅减少，但全球经济复苏也给出口形成稳定支撑。数据显示，3月份中国出口新订单指数依然在荣枯线以上，显示未来出口仍有一定稳定性。

另一方面，在服务贸易项下，今年疫苗接种的推进速度加快，王春英预计，跨境人员流动的限制可能会有松动，这会带动跨境服务贸易的支出，“但这会有一个过程，今年增量比较有限。”王春英表示，从全年来看，经常账户预计还将保持合理规模的顺差。

“近年来经常账户处于合理均衡区间，即便疫情也没有改变这一格局。”王春英强调。经常账户顺差取决于国家的经济结构，判断经常账户的差额是否在均衡区间，要看经常账户差额与GDP的比值。去年，尽管经常账户顺差额绝对值有较大增加，但其与GDP之比仍是1.9%，低于一些主要顺差国，说明中国经济保持内外部均衡基础仍然十分稳固。

外资持续增持中国债券

今年以来，外资持续增持中国债券。数据显示，一季度外资净增持境内债券633亿美元，环比增长11%，3月份外资增持债券33亿美元，比1月份、2月份的历史高位有所减少，但比2019年和2020年同期都有所增长。“外资增持的总体趋势还会持续。”王春英表示。

具体来看，一方面，国内基本面为外资增持境内债券提供了根本支撑。中国经济社会发展大局保持稳定，主要宏观经济指标持续呈现积极变化，这是外资流入的坚实基础。另一方面，中国债市也有外资增配的发展空间。截至去年年底，外资持有国内债券占整个债券市场托管总量的3%，低于美国、日本，也低于巴西等新兴市场国家。未来，债券市场还将持续对外开放，国际接受度和兼容性都会持续提升，外资占比还有较大提升空间。

此外，从收益高低来看，截至4月22日，中美10年期国债收益率差为1.6个百分点，处于历史中高水平。人民币资产呈现一定的避险属性。从实际表现来看，在外部环境波动较大的时候，人民币资产表现良好。今年3月份，主要发达经济体经济企稳复苏，债券收益率较快上升，新兴经济体债券市场外资流入规模较大幅度下降，但是净流入中国的占比不仅很高，且比1月份、2月份占比还有所提升。

“对国内债券市场的未来，我们充满信心。”王春英表示，总的来看，当前外部环境的阶段性变化和调整，不会改变中国债券市场对外开放的发展大局，也不会改变境外投资者对中国债券的长期投资意愿。

人民币汇率弹性不断增强

今年以来，国际环境发生较大变化，美债收益率上升、美元汇率指数反弹，国际资本流动受到一定影响。在这样的外部环境下，我国外汇市场表现出了一贯的韧性、理性和平衡性特征。

“人民币汇率总体稳定。”王春英表示。今年开市第一天，人民币汇率跳升了1.2%，涨至6.46。此后走势平稳，在6.46至6.55之间窄幅波动。

人民币汇率另一重要特点是弹性增强。王春英认为，这一点很关键，可以非常有效地释放市场压力，防止单边预期。2020年底，境内外市场人民币对美元1年期历史波动率分别达到了4.3%和5.1%，均较年初上涨0.6个百分点，处于历史较高水平。王春英认为，自去年美联储推出大规模宽松货币政策以来，衡量预期的指标都表现得比较稳定。因此，从人民币汇率的角度来说，弹性增强、预期稳定，有利于释放压力。

“从中长期来看，未来中国外汇市场保持平稳运行的基础仍然稳固。”王春英表示，一是新发展格局有助于维护国际收支平衡。我国积极促进引进外资和对外投资协调发展，经常账户和跨境投融资都有望运行在合理均衡区间；二是新发展理念有助于维护人民币汇率稳定。经济稳定发展会提振市场信心，也会造就稳健的货币；三是对外开放稳步推动有助于跨境资本均衡流动。高水平对外开放会促进资金、人才、技术、数据、服务等要素的自由流动，为跨境资金双向均衡流动创造良好政策环境；四是弹性的人民币汇率发挥了调节国际收支“稳定器”作用，有助于外汇市场自主调节和平衡。（记者 陈果静）

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