田士达

原标题：从绿色发展中寻找机遇和动力

“只有身处健康的地球，人类才能实现可持续发展。”当前，所有环境、社会和经济挑战都相互关联，人类必须紧急采取行动，共同应对全球性环境问题。多边合作是守护地球家园的应有之义，各尽所能是守护地球家园的内在要求。虽然疫情给经济社会发展带来压力，但是国际社会不能因此放松对环保的要求，而要从绿色发展中寻找机遇和动力。

联合国环境规划署最新发布的报告显示，过去50年全球经济增长了近5倍，但环境为此付出了沉重代价——本世纪全球变暖或使温度上升3℃，塑料垃圾流入海洋并使海水酸化，而与污染有关的疾病每年导致900万人早逝，超过100万个物种正面临灭绝。

“只有身处健康的地球，人类才能实现可持续发展。”在第五届联合国环境大会上，联合国秘书长古特雷斯警告称，当前所有环境、社会和经济挑战都相互关联，人类必须紧急采取行动，共同应对全球性环境问题。

构建人与自然生命共同体是人类的共同梦想，加强地球保护行动、加快绿色发展刻不容缓。

多边合作是守护地球家园的应有之义，今年一系列国际环境会议将凝聚各方共识，重塑人与自然的关系。全球最大的环境和自然保护会议——世界自然保护大会将在法国马赛举行，与会各方将明确大自然在实现《2030年可持续发展议程》目标中的作用。《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将在中国昆明举办，国际社会期待大会通过兼具雄心、务实和平衡的“2020年后全球生物多样性框架”成果文件，有效遏制生物多样性丧失趋势。《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会将在英国格拉斯哥举办，届时所有国家都要拿出更具雄心的国家自主贡献目标和碳中和愿景。此外，针对全球化学品和废物污染，如何对其进行无害化管理、制定强有力的“2020后框架”也是今年环境领域的重要议题。

各尽所能是守护地球家园的内在要求，各国应承担与自身发展阶段相适应的国际责任，最大程度强化行动。中国高度重视生态文明建设，将良好生态环境作为最普惠的民生福祉，同时认真履行各项国际公约，作出郑重减排承诺，将用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和，并倡议成立“一带一路”绿色发展国际联盟，为全球环境治理提供中国方案。欧盟委员会发布《欧洲绿色新政》，鼓励环境友好型投资，发出绿色低碳转型的信号。美国将应对气候危机视为优先事项，并重新加入气候变化《巴黎协定》，填补了协定缺失的一环。泰国、越南等鼓励地方参与小规模循环经济计划，取得明显成效。非洲多国禁止进口、生产、销售和使用塑料袋，为减少“白色污染”作出贡献。

生态文明建设关乎人类未来。虽然新冠肺炎疫情给经济社会发展带来压力，但是国际社会不能因此放松对环保的要求，而是要从绿色发展中寻找机遇和动力。

(责编：崔元苑、杨迪)