原标题：“光瓶行动”启动 杜绝用水浪费

昨天，北京市“倡导光瓶行动，杜绝用水浪费”专项行动启动。北京市水务局牵头发起倡议，号召全社会持续开展“光瓶”专项行动，让“光瓶”行为成为每个人的自觉习惯，促进全社会节水意识显著增加。

生活中，浪费水的现象还时有发生。据调查保守估计，北京每年会议瓶装水超过1200万瓶，以10%的浪费率估算，仅北京一年便浪费100多万瓶“半瓶水”，数字惊人，令人惋惜。

北京市节约用水办公室主任赵潭表示，从即日起，“光瓶行动”正式启动，党政机关、事业单位、会议会展、博物馆、宾馆酒店、公共交通、文化娱乐场所和旅游景区等瓶装饮用水使用重点场所，要带头主动开展“光瓶行动”，建立节水机制，杜绝水资源浪费现象。

“光瓶行动”还倡导市民自带水杯，必要时会议主办方等提供小瓶水，在提供瓶装饮用水的会场设置“光瓶行动”“喝完每瓶水”等宣传标识，提醒参会者节约用水，带走喝不完的“半瓶水”；生产企业要进一步落实国家标准；相关单位要充分利用各种场所，抓住各种契机，常态化开展形式多样的节水宣传，提倡在瓶装水外包装上进行节约用水宣传，营造节约用水的良好社会氛围。

案例

北京饭店一年回收3万瓶“半瓶水”

北京饭店已经率先在会议用水方面倡导“光瓶行动”。北京饭店设备保养维修部运行组工作人员郭勇介绍，客人每日丢弃的用剩的瓶装水约90瓶，一年约3万余瓶用剩的“半瓶水”被丢弃。对于瓶内剩余的矿泉水，服务人员使用专用器皿进行回收，用于浇花、蒸汽熨斗使用等，一年可节水1000余升。服务人员还将可以做标识的节水贴贴到矿泉水瓶上，方便客人会议休息期间做好标记，在会议返场时不再用新的矿泉水替换，客人未喝完的矿泉水，服务人员会提示客人带走。（记者 叶晓彦 通讯员王一涵）

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