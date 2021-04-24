孙杰

原标题：北京推“16条”提升上市公司质量

上市公司是资本市场的基石，去年国务院出台文件要求进一步提高上市公司质量。市政府近日印发《关于进一步推动提高北京上市公司质量的若干措施》，聚焦提高治理水平、推动做优做强、健全退出机制、解决突出问题、依法打击违法违规行为、形成提高质量的工作合力等6个方面，推出16条措施，进一步推动北京上市公司质量提高。

北京地区上市公司云集。数据显示，截至2020年底，北京境内外上市公司达681家，其中境内380家，境外314家，境内外同时上市13家。其中，境内上市公司总股本27580.10亿股，占全国的37.51%，总市值173688.63亿元，占全国的21.19%，在全国处于举足轻重的地位。

提高上市公司质量，治理水平是首要问题。若干措施提出，一方面，要规范公司治理和内部控制，强化对上市公司及其控股股东、实际控制人、董监高人员行为规范引导，严惩涉及公司治理的相关违法违规行为。另一方面，还要支持投资者保护机构、战略投资者、机构投资者和中小投资者参与公司治理，并健全国有控股上市公司治理机制。

信息披露质量的高低，直接影响着投资者的判断。若干措施对此要求，要督促上市公司及其他信息披露义务人真实、准确、完整、及时、公平披露信息，充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并做到简明清晰、通俗易懂。

根据若干措施，北京将加强拟上市挂牌公司培育力度，依托“钻石工程”行动计划，构建企业上市综合服务体系，并继续落实北京市企业上市挂牌补贴相关政策，推动落实高端人才奖励、研发费用奖补、科技信贷支持、科技补助等精准激励措施，丰富上市挂牌后备企业资源储备。同时，还要大力发展天使投资、创业投资、股权投资，激发市场活力，打造掌握关键核心技术、彰显北京国际科技创新中心实力的上市公司集群。

高科技产业集聚是北京的明显优势。若干措施提出，要引导上市公司在完善产业链、科技创新等方面发挥更大作用，推动国际科技创新中心建设。同时，将完善上市公司知识产权保护，依法落实侵权惩罚性赔偿制度，优化科技成果分享机制。

企业做强做大实现快速发展，并购重组是重要手段。若干措施表示，将支持北京境内上市公司发行股份购买境外优质资产，允许更多符合条件的外国投资者对北京境内上市公司进行战略投资，提升上市公司国际竞争力。

若干措施还明确，将探索开展适合科技型上市公司的个性化融资服务，推进知识产权保险试点，引导保险机构为上市公司定制个性化保险产品，为企业融资提供便利化服务。同时，引导上市公司合理利用资本市场各类产品业务工具，理性融资。

针对部分上市公司存在的突出问题，若干措施表示，化解股票质押风险方面，要建立多部门共同参与的上市公司股票质押风险处置机制，强化场内外一致性监管，加强质押信息共享，并强化对金融机构、上市公司大股东及实际控制人的风险约束机制。对上市公司资金占用、违规担保等问题，要坚持依法监管、分类处置，对已形成的问题，要限期予以清偿或化解；严厉查处限期未整改或新发生的资金占用、违规担保问题，构成犯罪的依法追究刑事责任。

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(责编：杨迪、崔元苑)