原标题：明年底前完成3.1万座水库“体检”

国务院办公厅日前印发通知，提出加快实施水库除险加固、加强水库运行管护等7条具体措施。国务院新闻办公室近日举行国务院政策例行吹风会，介绍有关情况。

近年来，我国大规模集中开展几轮病险水库除险加固，取得明显成效。水利部副部长魏山忠介绍，国家发展改革委、财政部近年来安排中央资金1553亿元，对2800多座大中型水库和6.9万座小型水库进行了除险加固，工程安全状况不断改善。但由于各种原因，有3.1万多座水库没有在规定期限开展安全鉴定，明年年底之前将对这些水库完成安全鉴定。“十四五”末，即2025年年底前，集中进行安全鉴定的病险水库和已经鉴定的病险水库要全部完成除险加固。

我国95%的水库为小型水库。自1998年起，中央财政就安排资金支持实施小型病险水库的除险加固。财政部农业农村司负责人姜大峪表示，截至去年年末，累计安排资金投入972亿元，支持实施6.9万座小型水库的除险加固。(记者刘春沐阳)

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