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中俄将合作建设国际月球科研站

2021年04月24日09:06 | 来源：人民网
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人民网北京4月24日电 （赵竹青）据国家航天局消息，4月23日，中国国家航天局和俄罗斯国家航天集团公司联合主办的国际月球科研站宣介会在南京召开。国家航天局副局长吴艳华主持并致辞，联合国外空司司长迪皮蓬发表致辞。俄罗斯国家航天集团公司第一副总经理乌里奇奇致辞并代表中俄双方发布《中国国家航天局和俄罗斯国家航天集团公司关于合作建设国际月球科研站的联合声明》（以下简称《声明》）。

吴艳华表示，中国、俄罗斯将与其他国际伙伴一起，共同建设国际月球科研站。国际月球科研站将是中俄两国为推动联合国外空活动长期可持续发展做出的又一新的重要贡献，中国国家航天局与俄罗斯国家航天集团公司秉持“共商、共建、共享”原则，推动国际月球科研站广泛合作，共同推动人类航天科技发展和经济社会进步。

本次《声明》展示了中俄两国在月球及深空领域合作的信心和决心。《声明》中明确，国际月球科研站将面向所有感兴趣的国家、国际组织和国际伙伴开放，在国际月球科研站的规划、论证、设计、研制、实施、运营等方面开展合作，并欢迎在项目的各个阶段，在任务的各个层级，以实物和非实物的形式参与国际月球科研站合作。

2020年7月，中国和俄罗斯两国航天机构确定了国际月球科研站的合作；2021年3月，中俄两国政府签署了《关于合作建设国际月球科研站的谅解备忘录》，启动国际月球科研站的合作。根据中俄两国计划，后续还将发布《国际月球科研站实施路线图》，以及明确其他有兴趣国家或国际组织的加入程序。

(责编：吕骞、章斐然)

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