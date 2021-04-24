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贵州西江苗寨：告别“富饶的贫困” 以文化为魂谋普惠红利

人民网记者 李彤
2021年04月24日09:09 | 来源：人民网
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贵州雷山县西江苗寨。人民网记者 李彤摄

雨后的郎德上寨，空气中能闻到泥土的清香。吊脚楼倚山而建，屋顶青瓦层叠，寨子的周边是一块块稻田，清澈的小河将寨子揽在怀里。时间仿佛在这一刻停止了，安静和宁静，鱼儿在水中游着，这是生命的动静，一幅岁月勾勒的古朴苗寨映入眼帘。

“那栋楼要拆了。”老支书吴剑指着远处一座尚未建成的吊脚楼说：“前段时间州里来检查，房子虽然建的不违规，但地基太高了，吊脚楼显得很突兀。”

郎德上寨位于黔东南雷山县，是一个很精致的小山村，也是西江苗寨发展的一个缩影。这十几年来，西江苗寨得益于对发展资源的正确选择，破解了“富饶的贫困”难题，从偏僻的传统村落，变成了年创造数十亿元旅游收入的品牌景区。

但随之而来的是，怎样加强市场化与景村融合、实现民族文化的发展式保护、优化收益的村民共享、平衡村民改善生活与保护村落风貌，这些成了西江苗寨后续发展的“必答题”。

产业转型：如何从“千帆竞技”转向“有序引导”？

贵州雷山县西江苗寨广场上的表演。人民网记者 李彤摄

“俺们从河南来，第一次来贵州，自驾过来的。”河南郑州的刘先生，从网上看到了西江苗寨的介绍，邀上了几个好友来游玩，一行人对苗寨风情和人文习俗很感兴趣。被问及计划停留多久，他说：“俺们走走看，内容丰富就多留几天。”

杨通权是西江旅游公司总经理，他刚从重庆举办完推介活动，脸上还略带疲倦。杨通权对人民网记者说：“拓展旅游客源市场，是西江苗寨的重要工作，现在已经有了网络营销、旅行社推广、推介活动等渠道，刚开通的公交专线，让从周边地区的游客来苗寨更方便了。”

如今，西江苗寨游人如织，这与政府的规划和引导密不可分。据了解，从2006年起，贵州省每年举办一届全省旅游产业发展大会，推出一个景区景点，已经成为了整合区域资源的重要抓手。

雷山县县长袁刚对人民网记者表示，为了迎接2008年“省旅发大会”，雷山县整合资金1.7亿元，对西江苗寨的基础设施改造升级，这十几年来陆续投入资金20多亿元，解决了制约县域旅游发展的“瓶颈”。“这极大提升了村落景观的美感和服务功能，强化了村民对传统文化的认知，对文化资源权益的预期。”

袁刚表示，“守住民族文化、发展旅游富民”是西江苗寨这些年的发展经验。县里计划到2025年，创建“1个5A级景区、3个4A级景区、1个国家旅游度假区”。

贵州民族大学教授李天翼，是土生土长的西江镇人，也是西江千户苗寨研究院院长。“西江苗寨得益于市场化”，这是他接受记者采访时说的最频繁的一句话。

“西江苗寨经历了村民自发、行政主导、企业主导三个阶段，2009年注册成立了西江旅游公司负责景区的经营与运转。市场化是西江苗寨发展的最大推动力，通过专业化运营，逐渐丰富了景区旅游产品，游客数量与旅游收入快速增长，市场经营主体活跃，形成了完整的旅游产业链。”李天翼说。

走在西江苗寨的街上，衣食住行娱乐等门店繁多，但也存在同质化的现象，一条街上有十余家卖牛角梳的店铺，这也是不少古城商业开发的普遍现象。

“这些年，不少村民是自己开门店‘千帆竞技’，大家的收入是提高了不少，但也出现了不少发展中的问题。现在，消费者已经不再要‘白菜价’的景区了，要防止过度商业化，进行产业转型。”杨通权说：“放下锄头做生意，村民需要被有效引导。下一步景区将以自有门店和流转的村民店铺为突破口，挖掘具有苗寨文化的产业，引导和带动景区商业有序经营。设置苗族文化准入制度，无论是产品还是服务，均要有一定比例的苗族文化元素，将资源变成资本，控制业态数量。”

文化转型：防止“文化掉魂” 怎样平衡传承与创新?

游客身着苗族服饰体验打糍粑。人民网记者 李彤摄

西江苗寨的夜景，更为迷人。远处山上的吊脚楼灯光点点，苗寨里穿着民族服饰的游客随处可见，不比本地人少。有的是专门来拍照打卡的，还有的正做着网络直播。

雷山县是文化“富矿”，袁刚说，全县拥有“非遗”名录达231项，其中国家级13项，68个民族村寨入选中国传统村落，是全国拥有“非遗”项目最多、传统村落密度最大的县。

如何挖掘文化的更大价值，做到价值保全、价值再生、价值联动？向外实现苗族文化的交流互动，向内不被外来文化快速冲击和稀释？

在杨通权看来，文化转型是西江苗寨产业转型后的又一重要发力点，通过文化引领能够做到品牌建设与创新，进行民族文化的发展式保护。“西江苗寨在文化资源上具有丰富性、独特性、系统性、稀缺性等特点，这些年，我们培育了‘吊脚楼建筑景观’‘长桌宴’‘十二道拦门酒’等核心品牌产品。”

近年来，西江苗寨还通过邀请艺术家、学者采风，不断挖掘历史文化的内涵，建立了智库研究机构；通过梳理民族文化赋能旅游产品，在吃、住、游、购、娱上体现苗族文化元素；从导游词、景点典故等细节逐渐完善文化旅游的内涵。

谈及传承与创新的关系，李天翼认为，变迁是文化的基本特征，世界上没有一成不变的文化，不能仅是为了保护而保护。“前些年，不少年轻人外出打工了，受到外界文化的影响很大。现在，西江苗寨的旅游产业发展起来了，谁要是会唱苗歌、会吹芦笙，谁就在旅游发展中比别人多一份竞争力。产业发展了，村民不愿再外出打工了，更愿意留在寨子里积极主动学习、传承和保护民族文化了。”

杨通权说，现在公司招聘本地村民，都要求掌握一些苗族传统文化，例如要会唱5首以上的苗歌。“对于引导优化游客的旅游体验，我们增加了研学项目，努力将游客的好奇、了解，转变成发现另一种生活方式。”

旅游红利：如何做到普惠共享 增加参与度和获得感？

西江旅游公司总经理杨通权（右一）接受人民网记者采访。

自2008年正式进行旅游开发以来，整个西江苗寨的农户都直接受益，旅游成为了村民最主要的收入来源。目前村民主要的受益形式有经营性收益、奖励性收益、资产性收益和就业性收益等。

在郎德上寨，沿着石阶向上走，寨子里的男人们吹奏着民族乐器，女人们唱着苗歌，孩子们笑着闹着在周边玩耍。在寨门口，两个穿着苗族服饰的姑娘手捧着牛角盛满的米酒，向游客们送上苗家人的祝福。在寨子里的广场上，村民们表演着民族风情的节目，游客们用阵阵掌声进行互动……

老支书吴剑说，景区通过购买服务的形式，与村里的农民合作社对接，村民们参加表演活动计入工分，通过出工的次数获得工资，每人每月有2000元左右。“我去年的家庭收入有10几万元，日子越过越红火。”

村民致富的背后，是旅游产业的井喷式发展。如何让村民享受到普惠的发展红利，是西江苗寨永续发展的动力。

西江旅游公司副董事长李正华对人民网记者表示，作为民族文化的保护经费，西江苗寨每年拿出门票收入的18%奖励给西江苗寨的全体村民，按照建筑保护、家庭成员行为规范两个主要维度进行打分评级，提升村民参与感、获得感的同时，也提升了乡村治理的水平。

腰包鼓了，村民们也想改善生活条件，盖房子是农村的大事。吴剑说，要在寨子里翻修吊脚楼，必须符合规划的要求。“现在对寨子景观的规划越来越细致了，以前多是针对房屋，现在把地基等因素也新增了进来。如果村民不想在寨子里翻修老房，在离村子不远的地方也规划了新地，还配套了卫生院等基础设施。”

“前些日子，寨子里来了一位老朋友，20年前来过这里。他感慨说，‘20年过去了，郎德上寨的苗家质朴一点都没变，变化的是来这里的公路宽了、服务设施更齐全了。”变与不变、快与慢，村民的体会最深刻，看着有更多人来了解、喜爱苗族文化，吴剑笑说：“我们对发展传统文化的信心更强了，对未来生活更有信心了。”

(责编：崔元苑、章斐然)

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