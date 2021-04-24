银保监会举行第270场银行业保险业例行新闻发布会，介绍各地金融服务乡村振兴的有关情况。人民网记者 杜燕飞摄

人民网北京4月24日电 （记者杜燕飞、李彤）“我们聚焦‘产业兴’‘乡村美’‘百姓富’，推动金融活水浇灌乡村、金融资源建设乡村、金融服务扎根乡村。”“通过织密保险保障网，发挥惠农‘及时雨’的作用”……在近日举行的第270场银行业保险业例行新闻发布会上，四川银保监局局长陈育林、贵州银保监局局长李华涛、青海银保监局局长倪金乾介绍了当地金融业服务乡村振兴的举措。

金融助力脱贫攻坚 为推进乡村振兴奠定基础

在打赢脱贫攻坚战阶段，金融支持是重要一环。“四川银保监局探索实践金融扶贫‘五合一’模式，推动金融资源向贫困地区特别是‘三区三州’深度贫困地区倾斜。”陈育林说。

陈育林介绍，截至目前，四川省130家银行机构与88个脱贫县建立了结对帮扶机制，投放贷款超1.2万亿元；在160个县设立扶贫小额信贷分险基金，累计发放扶贫小额信贷308.5亿元，惠及贫困家庭83.2万户。住宅地震保、藏区牦牛保、彝区惠农保等深度贫困地区特色保险累计提供风险保障超1万亿元，赔付支出5亿元，惠及贫困群众700余万户。同时，四川省深度贫困地区农业保险费率整体下调幅度达24.6％。

“贵州银行业保险业建立健全‘金融+龙头企业+合作社+贫困户’等模式，带动贫困户增收脱贫。全省精准扶贫贷款余额4533亿元，位居全国前列。为贫困户特设的扶贫小额信贷累计发放560亿元、支持91万户次贫困户，贫困户覆盖率近50%。”李华涛表示，系统内深入开展了农村信用建档评级工作，农合机构对贵州省782.5万户农户全部建立了资信档案，评级授信农户725.21万户，占比92.7%，授信金额5123亿元。

倪金乾表示，青海省打出“双基联动”“县域信贷补短”“基础金融服务全覆盖”组合拳，把产业项目更多布局在县域、把就业机会更多留在农村、把产业增值效益更多分给农民。“同时，青海省推动大病保险政策向贫困人口倾斜，起付标准由5000元调整为3000元，政策范围内住院医疗费用报销比例由80%提高到90%。2015年以来，政策性农业保险累计提供风险保障2027亿元，支付赔款21.56亿元，受益农户186.72万户次。”倪金乾说。

创新产品 加大金融对乡村产业支持力度

产业兴旺是乡村振兴的重要基础。发展农业产业是巩固脱贫、防止返贫的根本之策。

陈育林介绍，四川银保监局通过单列信贷计划、丰富特色保险产品等方式，优化金融服务供给体系和服务机制，提升“三农”服务水平。目前，四川省涉农贷款投放已超1.9万亿元，连续24个季度实现正增长。农业保险提供风险保障2169.9亿元，受益农户超257.6万户次。

在贵州省，李华涛表示，围绕茶叶、蔬菜、食用菌、辣椒、中药材、生态畜牧业等12个农业特色产业，陆续推出了“黔菌贷”“贵椒贷”“中药贷”“刺梨贷”等特色信贷产品，累计投放贷款2294亿元；并将特色农业产业全部纳入地方政策性农业保险范围，争取财政加大保费补贴力度，补贴比例一般在80%，最高可达90%。

“下一步，贵州银行业将重点增加对产业链长、带动脱贫人口多、持续发展能力强的产业及企业信贷投放，适当降低信贷门槛，下放信贷审批权限，鼓励参照LPR发放中长期优惠贷款，用好‘脱贫成效巩固提升e贷’等产品。”李华涛表示，监管部门鼓励保险机构因地制宜发展脱贫地区特色农产品保险，积极开展价格保险、气象指数保险、收入保险等新型险种。

倪金乾介绍，在青海省银行保险机构精准对接拉面、牦牛、青稞、光伏、青绣、乡村旅游等“青字号”产业，对接易地扶贫搬迁等重点领域，持续增加涉农信贷总量，培育壮大具有高原特色的主导产品、支柱产业和特色品牌，推动构建高原现代乡村产业体系。

“今年，我们在全省范围内选取了存贷比低于50%的12个县和存贷比低于40%的42个基层银行开展‘信贷补短’工程，督促银行机构合理制定存贷比提升计划，鼓励机构逐步增加信贷投放量，提高县域信贷资金适配性，引导资金回流农牧区，最大程度为乡村振兴提供信贷支持。”倪金乾说。

聚焦“乡村美” 金融助力“宜居乡村”建设

“县乡镇村处处皆美，是金融服务乡村振兴的初心所在。”陈育林表示，四川银保监局推动机构综合分析县域有效信贷需求，制定存贷比提升计划，加大信贷资金投放，缓解了地区信贷供给不平衡，有效支持了城乡融合发展。

陈育林介绍，2020年四川省128个县平均存贷比提升5个百分点，吸收资金主要用于反哺当地农民。藏区新居、彝家新寨、巴山新居、乌蒙新村等一大批“美丽新村升级版”建设成效显著。

李华涛介绍，贵州银保监局引导银行累计发放455亿元易地扶贫搬迁贷款，从根本上改变了山区群众生存生活环境；累计发放农村道路贷款1084亿元，覆盖近4万个村寨，惠及1200万农村人口。同时，金融机构发放“美丽乡村贷”等产品，支持农村小康路、水、房、电、讯、寨等6项基础设施建设，贷款余额4872亿元；推动农房保险实现全省农户全覆盖，统保以来累计赔付4.9亿元。

“我们发挥绿色金融发挥生态振兴的支撑优势，创新推出‘绿色农业开发贷’‘绿色养殖贷’‘化肥农药减量增效保险’等20多种绿色金融产品，做好对符合条件的农村绿色企业、绿色项目以及支持高原美丽乡村建设信贷投放的‘加法’。同时也做好限制‘两高一剩’信贷投放的‘减法’，使‘绿色’成为青海金融业的‘基本色’。”倪金乾说。

打通“最后一公里” 实现基础金融服务全覆盖

“我们要不断加强基础金融服务，提供更加贴近农民群众、更有温度的金融产品和服务。”陈育林表示，近年来，四川银保监局引导机构倾斜资源，全力保障乡镇金融网点建设。“十三五”期间，四川省已实现乡镇保险服务和行政村银行服务100％全覆盖，新增263个空白乡镇银行网点，共设5823个自助银行和4.2万台自助服务机具，超额完成既定目标任务。

陈育林介绍，四川银保监局下一步将做实做好基础金融服务工作，计划用3年时间在甘孜藏族自治州和凉山彝族自治州新增银行网点覆盖乡镇86个；组织开展基础金融服务质效“回头看”工作，有序推进年度县域存贷比提升计划，加强农村信用体系建设，实现对新型经营主体授信“能授尽授”，有效满足其合理用信需求。

“贵州是全国较早消灭银行机构空白乡镇和金融服务空白行政村的省份之一，银行机构乡镇覆盖率、基础金融服务行政村覆盖率和保险服务覆盖率均保持100%。”李华涛告诉记者，一直以来，贵州银保监局推动金融服务提质效，增加便民缴费、补贴发放、电商服务、务工信息发布等服务，通过举办“金融夜校”等活动，引导农民学金融、用金融。

(责编：崔元苑、章斐然)