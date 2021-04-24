人民网北京4月24日电 （记者车柯蒙）近日，以“拥抱变化”为主题的第十九届上海国际汽车工业展览会正在国家会展中心（上海）火热进行中。

当前，依托着科技进步，在碳中和理念的驱动下，汽车产业正拥抱绿色发展的新变化，新能源汽车迎来发展新机遇。记者了解到，在今年上海车展上亮相或首发的车型中，有近四成为纯电动汽车，远超往届规模，新款车型争相亮相，吸引着世界目光。

拥抱绿色发展新变化，“BBA”(奔驰、宝马、奥迪)在本届车展上展示了各自基于纯电平台开发的纯电车型；大众汽车推出其第三款纯电动量产车型ID.6；此外，丰田、本田、通用、现代等传统车企都带着全新开发的纯电车型参展……

与此同时，中国品牌更是持续发力。恒大汽车总裁刘永灼表示，今年四季度，恒驰汽车将全面启动试生产，明年大规模交付；智己汽车也带来了自己的第二款新能源车型L7，以中大型轿车定位亮相；北汽新能源旗下高端品牌极狐联合华为发布了极狐阿尔法S华为HI版……

据工信部公布的《2020年12月汽车工业经济运行情况》，2020年，我国汽车销量达到2531.1万辆，连续12年蝉联全球第一位，其中新能源汽车销量达到136.7万辆，创历史新高。

新能源汽车销量不断走高的同时，仍有部分问题亟待解决。续航里程短、充电桩未能完全满足使用需求、安全隐患等问题仍成为车主们选择新能源车型的掣肘。

新能源汽车前景几何？如果有同样预算，你会优先选择燃油车还是新能源车？在上海车展现场，人民网前方报道组随机采访了现场的观众，来看看车主们的选择吧。

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