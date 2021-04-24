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潮起大湾 遇见未来丨求学、创业、扶助港青——香港青年杨晓欣大湾区逐梦记

2021年04月24日09:54 | 来源：新华网
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新华社广州4月24日电（记者胡拿云）从普通员工到高级经理，从受雇于会计师事务所到自主创业，从每年为100多家企业服务到为港澳青年在穗创业发展提供帮助，香港青年杨晓欣在内地求学、工作、创业、打拼，书写着属于自己的粤港澳大湾区逐梦记。

2002年杨晓欣从中山大学毕业。考虑到大学四年积累的人脉，以及相对低廉的房价和更舒适的生活环境，她决定留在广州，进入知名会计师事务所工作，成为这个事务所在广州的首位港籍员工。

在事务所工作期间，杨晓欣接触了很多有潜力的民营企业和新兴创业团队，看到了内地企业发展越来越好、想去境外上市投资的越来越多，同时也发现这些企业在财务税务和投融资上大都缺乏专业知识，自己可在这方面为他们提供帮助。

经过十几年摸爬滚打，杨晓欣在晋升为事务所合伙人前选择了辞职，并开启创业之路。2016年，杨晓欣和事务所同事合开了一家专业咨询公司，为内地的初创企业、有发展潜力的民营企业和境外上市公司提供企业架构建议、企业价值评估等咨询服务，并为政府机构和企业提供培训课程。

从员工到老板的转变，让杨晓欣感受到了创业之艰难：“创业初期会有很多问题，比如资金筹备、公司选址、团队管理等，都要自己去沟通和摸索。”

但同时，内地浓厚的创业氛围和众多优惠政策，也让她看到了希望。“内地有大批优秀的创业者，我们可以交流经验，提升自己。这边生活成本比较低，有人才公寓可住，还有专门为港澳青年提供的创业场地……”杨晓欣说。

如今，杨晓欣的咨询公司每年会为100多家初创团队和大中型境内外企业提供专业咨询，在广州税务咨询界逐渐闯出了名气。随着广州业务的飞速发展，她还将分公司开到了香港。

除了开办公司，杨晓欣的另一个身份是广州天河区港澳青年之家的创投融资部部长。作为一名来内地创业的港澳青年，她深知其中的艰难与不易，非常希望为港澳青年创业者提供经验和指导。

这个青年之家是一家非营利性的民办非企业单位，旨在为港澳青年在穗创业发展提供帮助。目前，广州共建成港澳台青年创新创业基地32个，成功孵化港澳台企业200多家。

“很多在内地创业的港澳青年对企业的财税问题很不了解，不知道内地的税负率，开公司要交什么税。”杨晓欣说，自己就是研究这方面问题的，“所以通过港澳青年之家，为他们提供税务上的帮助。”

2020年，杨晓欣和青年之家的核心成员创办了基金公司，与天河基金合作，共同发起港澳青年大湾区发展创投基金，还与同在内地创业的朋友一起开办线下创业课程。“之前我会经常回香港，跟香港青年们讲讲我在内地的创业经历，给他们传授一些创业知识。最近由于新冠疫情，我们将课程放到线上，很多香港大学生都会观看我们的课程。”她说。

在广州生活了20多年，杨晓欣看到了内地日新月异的变化。“希望更多的港澳青年能来内地走走看看，感受下这里浓厚的创业氛围。”她说，“大时代给了我们在大湾区发展的机会，更多的港澳青年应该参与进来，在这个大舞台上施展拳脚。”

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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