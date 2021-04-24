人民网北京4月24日电 （记者杜燕飞）“一季度我国外汇市场运行平稳，跨境资金流动总体稳定。”“企业要理性面对汇率涨跌，合理管理汇率风险。”“外资增持境内债券的总体趋势还会持续”……

４月23日，在国新办举行的新闻发布会上，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍了今年一季度外汇收支数据，并对外汇市场未来走势、经常账户顺差、外资增持境内债券等热点问题，进行了解答。

4月23日，国新办就2021年一季度外汇收支数据举行发布会。国家外汇管理局供图

一季度我国外汇市场运行平稳 国际收支保持基本平衡

“今年以来，全球经济不平衡复苏，国际金融市场波动性较大。我国经济保持恢复性增长，主要指标持续改善，人民币汇率双向波动特征增强。”王春英说，在内外部因素共同作用下，我国外汇市场运行平稳，跨境资金流动总体稳定，国际收支保持基本平衡。一季度我国外汇收支状况主要呈现四方面特点。

一是银行结售汇和跨境收支保持顺差。一季度，银行结售汇顺差885亿美元，银行代客涉外收支顺差1213亿美元。二是售汇率总体稳定，企业跨境融资稳中有增。三是结汇率略有增长，企业外汇存款稳步增加。四是外汇衍生品交易规模增长，市场主体风险中性意识有所增强。五是外汇储备规模基本稳定。截至今年3月末，我国外汇储备规模为31700亿美元，较2020年末下降465亿美元。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，外汇储备账面价值有所下降。

王春英表示，从中长期来看，未来中国外汇市场保持平稳运行的基础仍然稳固。一是新发展格局有助于维护国际收支平衡，我国积极促进内需和外需，出口和进口，引进外资和对外投资协调发展，经常账户和跨境投融资都有望运行在合理、均衡区间。二是新发展理念有助于维护人民币汇率稳定。经济稳定发展会提振市场信心，也会造就稳健的货币。三是对外开放稳步推动有助于跨境资本均衡流动。四是弹性的人民币汇率发挥了调节国际收支自动“稳定器”的作用，有助于外汇市场自主调节和平衡。

企业要理性面对汇率涨跌 合理管理汇率风险

目前，全国可以提供外汇衍生产品服务的银行是115家，银行的类型包括大中小型银行、中外资银行。

“银行服务质量直接关系外汇市场发展水平。”王春英表示，今年外汇局将继续加大帮助企业规避、管理汇率风险等工作力度，支持企业更好适应人民币汇率双向波动。

在王春英看来，银行作为外汇市场重要的参与主体，展业水平本身就是衡量外汇市场发展水平的一个重要标准。企业管好汇率风险离不开银行的帮助，过去一些企业没有管好汇率风险，很重要的原因是没有利用好银行和不会利用银行保值。

她认为，汇率风险管理是银行不应忽视的“大生意”。从外汇市场交易规模来看，2020年外汇市场的交易量接近30万亿美元，未来市场规模可能更大。

“企业树立风险中性的理念非常重要，一些企业特别是管理层，对于汇率风险的认识不够健全。比如，避险意识不足、存在顺周期的惯性思维。”王春英建议，外贸企业要立足主业，理性面对汇率涨跌，审慎安排资产和负债的货币结构；合理管理汇率风险，以保持财务稳健和可持续为导向，而不应该以套保盈亏论英雄。

王春英说，避险保值就像花钱买保险，是要付出成本的，是以较小的成本来管理比较大的不确定性和可能的损失。对于这一点，企业要有充分的认识。

王春英同时指出，国家外汇管理局也将加大外汇市场政策供给，不断丰富交易工具，完善交易机制，提升外汇市场的透明度，增强交易便利性，更好满足市场主体风险管理的需求。

外资增持境内债券的总体趋势仍将持续

“今年一季度外资净增持境内债券633亿美元，环比增长11%，3月份外资增持债券33亿美元，比1、2月份历史高位有所减少，但比2019年和2020年同期都有所增长。目前来看，外资增持境内债券总体趋势还会持续。”王春英表示。

她进一步解释说，境外投资者对中国境内债券市场的投资保持了年均两位数增长，体现了外资增持国内债券的长期性和稳定性。我国主要宏观经济指标持续呈现积极变化，这是外资流入的坚实基础。

王春英认为，从债券市场本身的角度来说，中国债券市场具有外资增配的发展空间。未来中国债券市场会持续对外开放，债券市场国际接受度和兼容性都会进一步提升，外资占比还有较大提高空间。

她说，当前全球负利率环境，人民币债券比较高的收益率，为境外投资者提供了非常好的回报以及资产多元化组合选择。人民币债券投资者以境外央行和主权基金为主，风格稳健，追求人民币资产长期配置价值，这是债券市场能够保持对外资吸引力的一个理由，而人民币资产也呈现出一定的避险资产属性。

“总的来看，市场上这些阶段性的变化和调整，不会改变中国债券市场对外开放的大的格局，也不会改变境外投资者对中国债券的长期的投资的意愿。”王春英表示。

(责编：崔元苑、章斐然)