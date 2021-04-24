人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

《报告》：海上油气生产已成为我国重要的能源增长极

2021年04月24日10:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月24日电 （记者杜燕飞）中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）23日发布《中国海洋石油集团有限公司2020年可持续发展报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2020年全年，中国海油实现油气总产量1.077亿吨油当量，油品贸易量1.28亿吨，国内油气总产量6,530万吨油当量，均创历史新高。其中，国内原油同比增产240万吨，占全国原油产量增幅的80%以上，海上油气生产已经成为我国重要的能源增长极。

《报告》显示，2020年全年，中国海油生产成品油1171万吨，进口液化天然气（LNG）2975万吨，天然气发电量207亿千瓦时，国内天然气销量599亿立方米，缴纳利税费816亿元；中国海油6个定点扶贫县市全部提前脱贫摘帽；新冠肺炎疫情期间，中国海油捐赠各类防疫物资6万多吨，捐款6000余万元。

同时，《报告》回顾了“十三五”期间中国海油发展成就。“十三五”期间，中国海油油气勘探获重大突破，探明石油地质储量13亿吨；探明天然气地质储量5000亿立方米；累计生产原油3.83亿吨，天然气1166亿立方米；先后发现“渤中19-6”“垦利6-1”等一批大中型油气田，储量资源基础得到进一步夯实。

推动绿色低碳转型，发布并实施《绿色发展行动计划》，14家企业荣获国家和行业绿色工厂称号，2020年天然气供应市场量全国占比18%；天然气发电装机增加至831万千瓦；中海油首个海上风电项目顺利投产；启动实施“气化长江”“气化珠江”等工程。

不断加大开放格局，5年来，“一带一路”沿线地区油气产量占海外油气总量比例提升至近40%；进入阿布扎比海上项目；成功建造俄罗斯亚马尔项目核心工艺模块；投产中海壳牌化工二期项目，实现三期云签约；连续3年参加中国国际进口博览会，成交金额300亿美元。

在坚持创新驱动方面，5年来，中国海油在7大领域部署35个科技重大项目；获得国家科学技术奖8项；积极推动数字化转型和智能化发展，海上平台无人化率达到11.3%。

自承担定点扶贫任务以来，中国海油累计投入帮扶资金超7.5亿元；帮助甘肃省夏河县、合作市，内蒙古卓资县，海南省保亭县、五指山市，西藏尼玛县脱贫摘帽；5年间投入1.69亿元开展海洋生态环境保护及其他公益慈善活动。

(责编：崔元苑、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
《报告》：海上油气生产已成为我国重要的能源增长极
　　人民网北京4月24日电 （记者杜燕飞）中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）23日发布《中国海洋石油集团有限公司2020年可持续发展报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2020年全年，中国海油实现油气总产量1.077亿吨油当量，油品贸易量1.28亿吨，国内油气总产量6,530万吨油当量，均创历史新高。…
“祝融号”！中国首辆火星车名称正式公布
　　人民网北京4月24日电 （赵竹青）据国家航天局消息，今天上午，2021中国航天日开幕启动仪式在江苏南京举行。启动仪式上，我国首辆火星车名称揭晓，经全球征名、专家评审、网络投票等层层遴选，最终“祝融号”脱颖而出。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部