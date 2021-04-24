人民网北京4月24日电 （记者杜燕飞）中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）23日发布《中国海洋石油集团有限公司2020年可持续发展报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2020年全年，中国海油实现油气总产量1.077亿吨油当量，油品贸易量1.28亿吨，国内油气总产量6,530万吨油当量，均创历史新高。其中，国内原油同比增产240万吨，占全国原油产量增幅的80%以上，海上油气生产已经成为我国重要的能源增长极。

《报告》显示，2020年全年，中国海油生产成品油1171万吨，进口液化天然气（LNG）2975万吨，天然气发电量207亿千瓦时，国内天然气销量599亿立方米，缴纳利税费816亿元；中国海油6个定点扶贫县市全部提前脱贫摘帽；新冠肺炎疫情期间，中国海油捐赠各类防疫物资6万多吨，捐款6000余万元。

同时，《报告》回顾了“十三五”期间中国海油发展成就。“十三五”期间，中国海油油气勘探获重大突破，探明石油地质储量13亿吨；探明天然气地质储量5000亿立方米；累计生产原油3.83亿吨，天然气1166亿立方米；先后发现“渤中19-6”“垦利6-1”等一批大中型油气田，储量资源基础得到进一步夯实。

推动绿色低碳转型，发布并实施《绿色发展行动计划》，14家企业荣获国家和行业绿色工厂称号，2020年天然气供应市场量全国占比18%；天然气发电装机增加至831万千瓦；中海油首个海上风电项目顺利投产；启动实施“气化长江”“气化珠江”等工程。

不断加大开放格局，5年来，“一带一路”沿线地区油气产量占海外油气总量比例提升至近40%；进入阿布扎比海上项目；成功建造俄罗斯亚马尔项目核心工艺模块；投产中海壳牌化工二期项目，实现三期云签约；连续3年参加中国国际进口博览会，成交金额300亿美元。

在坚持创新驱动方面，5年来，中国海油在7大领域部署35个科技重大项目；获得国家科学技术奖8项；积极推动数字化转型和智能化发展，海上平台无人化率达到11.3%。

自承担定点扶贫任务以来，中国海油累计投入帮扶资金超7.5亿元；帮助甘肃省夏河县、合作市，内蒙古卓资县，海南省保亭县、五指山市，西藏尼玛县脱贫摘帽；5年间投入1.69亿元开展海洋生态环境保护及其他公益慈善活动。

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