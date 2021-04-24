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江苏“激活”非遗：“无限”植入 令人“随享”

2021年04月24日11:49 | 来源：新华网
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新华社南京4月24日电（记者朱筱）江苏省文化和旅游厅日前出台《江苏省无限定空间非遗进景区工作指南（试行）》，通过提升非遗项目融入性，增强非遗展示互动性，渲染非遗活动代入感，满足群众不断增长的对高质量旅游的需求。

无限定空间非遗进景区是指在保护传承非遗资源的基础上，突破时间、空间、形式的限制，在景区内吃、住、行、游、购、娱各环节，植入形式多样的非遗展陈、展示、展演、体验活动，让游客在景区内全程感受并共享非遗活态魅力。

指南从旅游基本要素出发，将独特的非遗体验全方位、多角度融入旅游全过程，内容包括拓宽非遗美食体验途径，打造非遗特色酒店和民宿，营造交通非遗体验空间，推出非遗主题旅游产品，增强非遗产品市场吸引力和创新非遗展示展演方式等。

指南支持景区建设非遗馆、非遗工坊、传承体验中心（所、点）等非遗展示传承体验场所，推动景区以非遗项目为核心整合资源，开辟特色非遗主题游线，通过合理布局，将非遗项目与景点融为一体，让游客穿梭于“活态”非遗场景中，真正体现“见人见物见生活”。

为加强非遗产品对游客的吸引力，指南提出发挥非遗项目互动性强、参与度高的特点，在景区步道、广场、休息区等景区公共区域，用流动摊位的形式对传统美术、技艺等工艺类项目进行制作、表演、销售，并将特色鲜明的非遗元素和符号植入景区旅游产品，打造辨识度高的景区非遗文创品牌。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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