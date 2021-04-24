新华社重庆4月24日电（记者赵宇飞、吴燕霞）作为推进成渝地区双城经济圈建设的重要举措，川渝两地大型仪器设备14090台/套已实现开放共享。

川渝科技资源共享服务平台23日正式开通并上线试运行。重庆市科技局相关负责人介绍，平台已整合开放川渝两地大型仪器设备14090台/套。其中，四川省50万元以上仪器3132台/套，重庆市20万元以上仪器10958台/套，总价值112亿元。平台也实现了两地用户统一身份认证、一键登录、仪器设备共享等功能。

在科技资源共享方面，双方将共同推进以大型科研仪器设备为核心的科技资源数据开放共享，实现大型科研仪器设备数据标准化、智能化和互联互通，将其打造成为推动川渝两地协同创新的重要科技资源，并探索形成大型科研仪器设备跨区域开放共享的服务机制。

同时，双方将在科技资源服务方面，充分利用大型科研仪器设备资源，集聚围绕大型科研仪器开展的检验检测、研究开发、技术咨询等服务，打通川渝两地用户需求与服务对接通道，为两地交流合作、科技创新等提供重要支持。

另外，双方也将严格遵守国家有关法律法规规定，在川渝科技资源共享服务平台建设和服务过程中，采取有效措施确保资源数据安全，强化个人信息、服务交易、知识产权、科技成果等信息数据的保密管理，严防丢失泄密。

(责编：杨光宇、赵欣悦)