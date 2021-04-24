新华社南京4月24日电（记者蒋芳、胡喆）在23日举行的中国航天大会全国青少年航天科普教育论坛暨校长论坛上，新疆乌鲁木齐八一中学的师生代表接过“八一06星”的红色旗帜并庄严宣誓，标志着中国青少年科普卫星工程06星正式启动。

“中国青少年科普卫星工程”是在国家航天局、中国航天科技集团有限公司等单位的指导支持下，由中国航天科技国际交流中心实施的一项科普工程，旨在提高国民科技素养，培养学生具备开阔的国际视野和竞争意识。

据悉，该工程01星“八一·少年行”于2016年4月23日在首个中国航天日主场活动上启动，并于同年12月28日发射成功；02星“西柏坡号”于2017年12月28日在河北石家庄市鹿泉区第一中学启动，2020年7月3日发射成功；03星“太原号”于2019年3月15日在山西省太原市进山中学启动，于2020年11月发射成功……

本次中国航天大会全国青少年航天科普教育论坛暨校长论坛在南京航空航天大学举行。来自航天领域的院士专家、各省科协及教育主管部门相关代表、中小学校代表等共计300余人会聚一堂，共庆第6个“中国航天日”，共商青少年航天科普与教育议题。

中国科协青少年科技中心主任辛兵指出：“科技创新人才需从小学、中学抓起，未来科学家的培养需要当今科学家的引领。要构建中小学科技教师、校外辅导员、高校和科研机构专家共同支持的科学教育生态网络。”

据悉，2021年“少年问天”青少年航天科普活动、“‘航天少年’未来科技人才储备计划”、江苏省全国航天特色学校建设工程等同期启动。

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