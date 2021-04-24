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进出口银行小微企业银行转贷款余额突破1000亿元

2021年04月24日11:59 | 来源：新华网
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新华社北京4月24日电（记者姚均芳）记者从中国进出口银行了解到，进出口银行通过转贷款业务精准支持小微企业，截至今年3月末，小微企业银行转贷款余额突破1000亿元。

在转贷款模式下，进出口银行向中小银行提供低成本资金，后者再向小微企业发放相对优惠利率的贷款，从而更好发挥政策性银行的调节作用，支持小微企业发展。

近日，进出口银行通过北京银行将转贷款资金发放至首都百余家科创型小微企业，大大降低了小微企业贷款成本。北京银行则发挥客户资源、服务网点等优势，通过进出口银行的转贷资金，进一步扩大了服务小微企业的范围。

据了解，进出口银行今年已累计投放小微企业银行转贷款近250亿元，同比增长80%。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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