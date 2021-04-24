人民网北京4月24日电 （记者任妍）4月23日上午， 2021中国知识产权保护高层论坛在京举办，本届论坛以“全面加强知识产权保护 推动构建新发展格局”为主题。论坛内容聚焦共同探讨新时代全面加强知识产权保护的新思路、新举措，为全面加强我国知识产权保护工作凝聚共识和力量。

国家知识产权局局长申长雨在会上指出，自上次知识产权保护高层论坛以来，我国知识产权保护工作取得了一系列新的重要进展，得到了各方面高度评价。

申长雨表示：“当前，全国知识产权系统正有序推进各项工作的落实。下一步，将从5个方面开展工作，一是加快知识产权保护顶层设计，二是与时俱进完善知识产权法律制度，三是持续推动构建知识产权大保护工作格局，四是强化知识产权源头保护，五是推动国内外同等保护。”

“未来，将进一步全面加强知识产权保护，充分发挥知识产权对内激励创新、对外促进开放的重要作用，支撑畅通国内大循环和国内国际双循环。”申长雨说。

最高人民法院常务副院长贺荣表示，今年，人民法院将坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，紧扣推动高质量发展主题，全面加强知识产权司法保护工作，为创新驱动发展、科技自立自强营造良好法治环境。

“知识产权是建设创新型国家的重要支撑，也是参与全球竞争的关键领域。”北京市人民政府副市长殷勇指出，北京市委、市政府牢牢把握首都城市战略定位，以国际科技创新中心和“两区”建设为引领，全力下好知识产权保护“一盘棋”，加快建设知识产权首善之区。

据悉，近两年来，我国共办理专利侵权纠纷行政裁决案件8.1万件；建成40家知识产权保护中心和22家快速维权中心，为公众提供便捷、高效、低成本的维权渠道；建成国家海外知识产权纠纷应对指导中心和10家地方分中心，指导海外维权案件300多件。

据介绍，国家知识产权局正加快编制出台面向2035年的知识产权强国战略纲要和“十四五”国家知识产权保护和运用重点专项规划，进一步明确目标、任务、举措和实施蓝图。与此同时，将持续推动构建知识产权大保护工作格局，强化知识产权源头保护，推动国内外同等保护。

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