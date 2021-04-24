矮寨大桥是包茂高速在湖南境内的一座悬索桥。人民网记者 乔雪峰摄

人民网吉首4月24日电 （记者乔雪峰）“一桥飞架东西，天堑变通途。”在湖南省湘西州，从吉首向西15公里，有一座堪称“世界跨峡谷第一”的特大悬索桥，这就是有名的湘西矮寨大桥。它修筑于矮寨镇上空335米处，全长1176米，连接吉首、茶洞两岸高山，横跨矮寨大峡谷，气若长虹。

在矮寨大桥的下方，有一条异常崎岖险峻的路，就是有着“公路奇观”之称的矮寨盘山公路，是矮寨大桥建成之前横跨矮寨大峡谷的主要通道，开车要半个多小时才能通过。

随着矮寨大桥的建成通车，使天堑变成通途，实现了“从半小时到1分钟的跨越”，不仅促进了湖南与重庆乃至中西部地区的交通对接和经济联系，对国家实施西部大开发、促进民族团结、加快武陵山片区区域发展与扶贫攻坚战略还起到积极推动作用，同时也彰显了新时代中国交通建设新成就。

一张见证湖南高速发展的时代名片

湘西州位于湘鄂渝黔四省市交界处，辖9县市区，总人口300万人，其中土家族、苗族占全州总人口的80%以上。

自古以来，湘西的交通状况却让人无奈和愁困，该地区千山万壑，群峰壁立，险峻崎岖，登涉艰难。

湘西州州委副书记、州长龙晓华接受记者采访时表示，改革开放以来，湘西始终把交通作为摆脱千年贫困，推动经济社会高质量发展的先行官、加速器，构筑起了以高速公路为骨架、国省道为支撑、农村公路为脉络，外联内畅、覆盖城乡、功能完善的综合交通网络。“昔日的‘中国盲肠’变成了人民群众脱贫致富奔小康的康庄大道。”

据龙晓华介绍，2020年底，全州8个县市、65.6万贫困人口全部脱贫摘帽，消除了困扰湘西千年的区域绝对贫困。特别是今年，随着张吉怀高铁、湘西机场即将建成运营，“航空起步、高铁入境、高速成网、干线升级、村组畅通”的大交通美好愿望即将成真，这让加快建设现代化的湘西拥有了更强大动力。

“一座矮寨大桥，一张时代名片，见证了湖南高速公路从无到有、从有到强的过程。”湖南省交通运输厅二级巡视员刘欣告诉记者，从1994 年湖南长永高速公路建成通车，结束了湖南境内无高速公路的历史，到2020 年全年新开工高速公路 13 条近 1000 公里，实现“县县通高速” ，高速公路出省通道达 25 个。近30年来，湖南高速公路成为湖南交通运输跨越发展的生力军，有力支撑了三湘大地经济社会发展。

据刘欣介绍，预计到 2025 年，湖南省高速公路通车里程将超过 9000 公里，为湖南构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供重要支撑。

一座大桥“引燃”当地旅游产业

矮寨镇位于武陵山脉腹地，两侧是巍峨高山，中间为峡谷，地势十分险峻。矮寨大桥的双塔就立于两侧高山之巅，主桥架于峡谷之上，当地的居民都把它看作是一座“天桥”，离天近、离地远。

如今，这座大桥已经成为湘西著名的旅游打卡地，成为湖南经济文化交流的一张新名片。“到湘西，游凤凰，看大桥”成了去湘西旅游的新理念。

“目前，矮寨大桥景区已创4A景区，并正全力推进5A景区创建。”龙晓华告诉记者，矮寨大桥建成通车后，交通运输部门和地方政府共同探索推进“交通+旅游+扶贫”模式，以矮寨大桥为核心，打造百年路桥奇观、千年苗寨风情、万年峡谷风光的旅游景区。

那么，当地是如何把矮寨大桥打造成旅游景区的呢？记者从现场发现，当地政府在矮寨大桥的下层的钢梁里，为行人设计了两条观光通道，由于观光通道设在桥的下层，不影响通行。车在上层走，人在下层游，让游客可真正体验一下“云中漫步”。

此外，在矮寨大桥的两侧还设有观景平台，让游客可以从最佳的角度来领略矮寨大桥的壮丽身姿。

大桥建成后，不光当地的苗家人和土家人带着全家来参观游玩观光，还吸引了全国各地的游客来打卡。一位从广州前来游玩的旅客告诉记者：“这座桥太威武了，来之前，我想都不敢想有这么长的横跨峡谷的大桥，真的是不虚此行。”

在矮寨大桥的观景平台上，记者还看到了一位志愿者，她叫彭莉琴，是湖南省高速公路集团有限公司湘西分公司吉首西收费站的一名收费员，业余时间就会到矮寨大桥的观景台上做向导，向游客们介绍矮寨大桥以及大桥通车带来的变化。

“矮寨大桥建成后，交通更加便利了，湘西的特产能出去，外面的人能进来，家乡发生了翻天覆地的变化，也给我们当地的老百姓带来了实惠。”彭莉琴告诉记者，自己也会为家乡的发展尽一份力，通过直播带货等多种方式将湘西的美食美景推介出去，让更多的人了解湘西。

据龙晓华介绍，矮寨大桥修成以后，湘西的旅游收入年均增长20%以上，仅矮寨大桥的观光通道，每年能带来几千万的旅游收入。

一座通往小康的扶贫桥、幸福桥

矮寨大桥的建成极大改善了当地交通运输条件，物流、人流、资金流、信息流涌动。

临近矮寨大桥的矮寨镇排兄村依托矮寨大桥景区发展“裢带”旅游产业，探索农旅融合模式，发展农家乐108家，农家客栈47家，带动当地400多人就近就业。2019年，排兄村实现了完全脱贫。

距离矮寨大桥十五公里的十八洞，是精准扶贫的首倡地。从前的十八洞村，是一个典型的苗族聚居村寨，因交通闭塞、缺田少地，曾和许多深藏大山的村庄一样，贫困已久，落后已远，与世隔绝。如今，矮寨大桥的建成突破了十八洞村的发展瓶颈，以点带面延伸“本土文化+农产特色”产业链。

“我08年刚嫁到十八洞村的时候，这边都还是泥巴路，交通不方便，年轻人都不愿意留在村里。”隆慧嫁到十八洞村没多久，就跟随丈夫外出打工，随着近几年当地交通便利，经济发展越来越好，她和老公又回到村里，如今她是村里的一名旅游讲解员，老公在村里的农家乐打工，一天能挣150到200块钱。

隆慧告诉记者，他们这些讲解员，都是在村干部带领下，由村民自发组成的，目的是讲好村里的脱贫故事，宣传好十八洞脱贫经验和精神。

据十八洞村工作队队员介绍，村民们通过开网店、组织刺绣培训、研创品牌“矿泉水”等方式传播文化、增加收入。这不仅带来了经济上的脱贫，更带来了思想观念上的脱贫。

因交通便利，绿色农产品、苗绣等外销的同时也吸引了不少外地游客。如今，全村农家乐、民宿已发展到20多家，年均每家收入达30万元。2019年全村接待游客60万人次，实现旅游收入354万元。

湖南省高速公路集团有限公司湘西分公司党委书记、总经理涂征宇告诉记者，目前，矮寨大桥的日均车流量达到14040台/次，春运期间的车流量是最大的。2021年1月至3月11日，车流总量67万台次，日均车流量约为1万台次。整体来看，旅客车流以及农产品货运等物流运输车辆约占比40%。

据湖南高速文旅公司党支部书记、总经理岳文斌介绍，2019年1月-8月，湘西州接待游客3484万人/次，实现旅游总收入311亿元，其中矮寨奇观景区接待旅客350万人/次，旅游收入超过3亿元。

“可以说，这就是一座湘西人民通往小康的扶贫桥、幸福桥，真正把湘西的绿水青山变成了金山银山。” 龙晓华指出，矮寨大桥体现了新时代中国交通的特色和湖南交通的优势，充分凸显了品牌价值，在服务湘西和湖南经济社会发展中发挥了积极作用，为区域经济建设和社会发展创造更多的经济效益和社会效益。

(责编：崔元苑、章斐然)