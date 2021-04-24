新华社福州4月24日电 题：数字，“点亮”美好中国——写在第四届数字中国建设峰会开幕之际

新华社记者康淼、董建国、颜之宏

信息技术革命日新月异，数字经济发展浪潮奔涌。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央放眼未来、顺应大势，作出建设数字中国的战略决策。随着数字中国建设的深入实践，数字技术正引领和推动着经济发展、社会治理、百姓生活等方方面面的变革。

25日，以“激发数据要素新动能，开启数字中国新征程”为主题的第四届数字中国建设峰会（简称“数字峰会”）将在福州举行，一场创新绽放、“数字”舞动、智慧闪耀的数字化发展盛宴开启，背后映射了一幅蓬勃向上的数字中国发展新图景。

数字，让生活更美好

从虚拟世界中通过美图秀秀来美化图片，到现实生活中运用美图技术的“魔镜”来试妆……这是总部位于厦门的美图公司全新打造的“变美”体验：增强现实（AR）试妆体验。

美图公司创始人兼CEO吴欣鸿说：“从美‘图’到美‘人’，从线上到线下，我们已有多项人工智能的前沿技术成果。美是人民对美好生活的重要需求，我们将通过创新让大家在现实生活中变得更美。”

数字中国建设的生动场景，触手可及。刷脸即可完成在线支付，点击手机屏幕轻松办理个税，政务服务掌上“一键办理”……如今，小到居家出行、大到政务工作，以大数据、云计算、人工智能为代表的数字技术正日益渗透其中，数字经济将人们梦寐以求的智能新生活逐渐变为现实。

一系列鲜活的数字应用背后，是数字中国建设的丰厚成果。顺应发展大势，适应人民期待，党的十八大以来，“数字红利”加快释放，“互联网+”深入千家万户，数字中国深刻激活社会和经济的方方面面——

信息基础设施规模全球领先，我国建成了全球最大的光纤网络；5G商用全面提速，初步建成全球最大规模的5G移动网络，5G手机终端连接数达2.6亿；

信息领域部分核心技术创新突破，一些基础性、通用性的技术研发取得了重大进展，5G人工智能、高性能计算、量子计算取得重大科研成果；

“互联网+教育”“互联网+文化”“互联网+医疗健康”等广泛运用，公共服务均等化、普惠化、便捷化水平不断提升，网络扶贫加快弥合数字鸿沟；

“互联网＋政务服务”让信息多跑路、群众少跑腿……

数字技术的不断革新，正在让亿万人民在共享数字中国建设成果上有更多获得感、幸福感、安全感。

数字，赋能高质量发展

福州长乐是全国最大纺织业集群地区之一。走进位于长乐的福建景丰科技有限公司生产车间，只见空无人影的环境、来回舞动的机械手、嗅觉灵敏的传感器……完全没有了传统制造企业的模样。

“从设计之初，公司就引入智能制造理念，在智能化系统和设备方面约投入1.6亿元。”景丰公司相关负责人付重先说，贯穿整个生产全流程的“数字化革命”，让企业年直接经济效益增加1亿多元，很快收回了投入成本，现在正不断创造新效益。

自2000年启动“数字福建”建设以来，福建省全力激发“数字”时代的魔力，数字经济正成为其高质量发展的强引擎。一组数据可见福建数字经济的强劲动能：2020年全省数字经济规模突破了2万亿元、占GDP比重约45%，一批数字经济的千亿产业集群发展迅猛。

潮起东南，联动全国。“数字福建”建设的非凡成就正是数字中国建设快速推进的缩影。伴随着数字产业化和产业数字化“双轮驱动”、实体经济和数字经济相互融合，我国数字经济气象万千。数据显示，去年底我国数字经济核心产能增加值占GDP比重已达7.8%。

数字化浪潮下，各种新业态、新服务、新模式不断涌现，自主就业、副业创新、灵活用工等生机勃发。在农村，一部手机、一根自拍杆，正成为越来越多农民的“新农具”；在城市，网约车、快递小哥奔波在大街小巷……数字中国的探索与创新，正深入国计民生的每一个角落，让创新创业的活力迸发，让便民利民的红利涌流。

数字中国建设扬帆前行

最是人间四月天，一江春水满城花。春意盎然的时节，美丽的榕城即将迎来第四届数字峰会。闽江之畔，峰会的主会场福州海峡国际会展中心恰如展翅鸿鹄迎接八方来客。

回望过去三届，峰会众商云集，打造了数字中国建设的产学研用合作平台，吸引了一批数字经济领域的大项目、好项目落户福建。通过举办三届峰会，福建省累计签约数字经济项目888个，总投资达7142亿元，目前158个项目已经建成。

数字峰会在推动“数字福建”建设不断深化的同时，溢出效应明显，助推着中国信息化加速发展。机器人、无人机、无人驾驶等新产品引人入胜，人工智能、大数据、区块链等新技术同台竞技……连续三届精彩纷呈的数字中国建设成果展览，从不同侧面勾画出数字时代的新面貌。

参加第四届数字峰会的拼多多公司董事长陈磊说，拼多多通过大数据、云计算和分布式人工智能等技术打造“农地云拼”模式，推动农产品销售方式的变革。“数字要素与既有生产要素的组合，可以开拓出全新的业态。希望本次峰会助力更多数字经济创新成果落地，特别是在农业领域。”

今年以来，各地陆续加速布局5G网络、数据中心等新型基础设施建设，提速智能制造，建设智慧城市，充分释放数据要素活力……展望未来，一系列新的数字应用加速走来，数字中国迎来更广阔的发展前景。

“十四五”开局之年举办的第四届数字峰会，必将掀起中国新一轮数字化浪潮，数字中国正奔向更加美好的未来。

(责编：杨光宇、赵欣悦)