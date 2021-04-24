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我国连续两年无新发儿童大骨节病病例

2021年04月24日16:02 | 来源：新华网
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新华社北京4月24日电（徐鹏航、任垚媞）在24日召开的2021年全国大骨节病防治工作研讨会上，中国疾病预防控制中心地方病控制中心表示，我国已连续两年无新发儿童大骨节病病例。

大骨节病是一种地方性、变形性骨关节病，其基本病变是生长发育期儿童关节软骨的变性与坏死以及继发性的骨关节炎，严重者身材矮小、关节畸形粗大，甚至终身残疾，丧失劳动能力。

中国疾病预防控制中心地方病控制中心主任孙殿军介绍，通过大骨节病综合防治措施的落实，儿童大骨节病检出率逐年下降，2007年X线检出率下降至5%以下，2010年降至1%以下，2019至2020年已连续两年无新发病例检出。

国家卫生健康委员会副主任李斌在会上介绍，2019至2020年，全国各地共药物治疗大骨节病患者13.25万人次，手术治疗患者802人。针对大骨节病防治实施了以村为单位的监测全覆盖，379个大骨节病病区县全部达到消除标准。

但我国仍有17.9万现症大骨节病患者，同时面临致病原因尚未明确，部分重病区防治成果仍然比较脆弱等困难和薄弱环节。李斌指出，国家卫健委下一步将会同相关部门进一步加强大骨节病防治工作，在政策、经费、队伍等方面向重点地区倾斜，巩固防治成果，继续做好大骨节病患者的治疗和随访管理工作。

多年跟踪调研大骨节病的北京大学关节病研究所主任医师林剑浩表示，大骨节病新发病例已有效控制，现症病人总量可控。他建议要加快推动修订诊断标准、制定临床治疗指南、对现症病人进行普查，做到能治尽治，利用最新科研条件开展攻关、同时因地制宜，培养基层医疗技术力量。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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