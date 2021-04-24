4月23日，上海银行（601229）发布2020年度报告。2020年，上海银行坚持“精品银行”战略引领，积极应对新冠肺炎疫情后经济金融形势变化，主动响应国家宏观政策导向，积极减费让利，加大对实体经济服务力度，持续推动业务转型和结构调整，提升专业化经营能力，强化风险管控和不良化解，全面推进三年发展规划（2018-2020年）收官，经营业绩稳健增长。

各项业务稳步增长，资产质量保持良好

2020年，上海银行聚焦主责主业，积极支持服务实体经济，加大普惠金融、供应链金融、科创金融、民生金融等领域信贷投放，优化信贷结构。

刚刚公布的该行2020年年度报告显示，上海银行资产总额24621.44亿元，较上年末增长10.06%；存款总额12971.76亿元，较上年末增长9.37%；贷款总额10981.24亿元，较上年末增长12.92%，其中普惠金融、民生金融领域贷款余额增长显著，较2019年年末分别增长98.84%和124.75%。

经营业绩方面，年报显示，2020年该行实现营业收入507.46亿元，同比增长1.90%；实现归属于母公司股东的净利润208.85亿元，同比增长2.89%。

值得注意的是，2020年上海银行积极应对复杂多变的外部形势，有效应对疫情冲击带来的不良暴露压力，资产质量总体保持稳定运行。2020年末，上海银行不良贷款率1.22%；拨备覆盖率321.38%，继续保持行业较好水平。

升级“六大金融”，增强服务实体质效

2020年，上海银行升级普惠金融、供应链金融、科创金融、民生金融、绿色金融、跨境金融“六大金融”服务体系，建设商投行联动特色，构建一体化经营体系，深化客户经营，优化业务结构，聚焦数字化转型，创新线上化产品，市场竞争力持续增强。

普惠金融全力推进数字化转型，充分利用分支机构区位优势，整合各方优势力量及资源，与政府、担保机构、园区等第三方合作机构对接，构建“上海银行+”合作生态体系，为更多小微企业提供全方位金融服务。2020年，上海银行普惠型小微企业贷款投放金额506.27亿元，同比增长112.23%。“上行普惠非接触式金融服务”创新纳入上海市金融科技创新监管试点。

供应链金融深耕实体经济产业链场景，推出“上行e链”、“上行资产池”等拳头产品，构建打造产业链“端到端”金融服务生态。2020年，上海银行供应链金融投放金额560.87亿元，同口径同比增长47.56%，其中线上供应链金融业务累计投放235.75亿元，同比增长246.84%。通过供应链金融带动普惠金融贷款余额43.12亿元，较上年末增长400.81%；惠及的普惠金融贷款客户数同比增长372.38%。

科创金融积极贯彻国家创新驱动战略，主动融入上海建设具有全球影响力科创中心重大战略，加快培育科创金融特色。2020年，上海银行科技型企业贷款投放金额1，118.14亿元。培育科创板及创业板拟上市企业近200家，科创板募集资金专项账户落地数辖内名列前茅；与深圳证券交易所达成战略合作，深化在金融市场投资、企业上市培育、产品创新、信息共享、科技金融、跨境服务等方面合作，支持实体经济发展。

民生金融持续深耕区域特色，提高服务能级，全力参与区域经济发展建设，聚焦医疗、教育等民生领域改革发展重点，致力于打造有温度的“民生金融”服务体系。2020年末，上海银行民生金融贷款余额655.20亿元，较上年末增长124.75%。上海地区维修资金托管业务的新增市场份额超60%。

绿色金融在促进经济社会与资源环境协调发展中实现自身可持续发展。2020年，上海银行发布绿色金融行动方案，设立200亿元专项信贷额度，将绿色金融服务范围进一步延伸，聚焦绿色信贷、绿色债券、供应链金融、科创金融、跨境贸易、现金管理等领域，为企业提供“绿色金融+”一站式综合金融服务；作为首批投资方之一参与投资国家绿色发展基金20亿元。2020年末，绿色贷款余额107.87亿元，同口径较上年末增长21.42%。

跨境金融立足产品创新，发挥内外部资源禀赋，在服务实体便利化、联动业务一体化等方面不断开拓，全方位支持客户发展跨境业务。2020年末，外汇企业日均存款144.77亿美元，同比增长16.15%；2020年，实现国际结算量1，547.28亿美元，同比增长3.82%。“上银智汇+”线上国际结算系统全新升级，实现跨境业务全覆盖。截至2020年末，“上银智汇+”新签约2，249户企业客户，渠道完成业务1万余笔，交易金额48.08亿美元，日均处理效率提升60%，成为业务增长的新引擎。

加快商行和投行联动，丰富承销业务产品线，2020年，上海银行投行业务规模为2，407.53亿元，同比增长39.21%，实现快速增长。发行全国首批疫情防控债务融资工具7笔，规模合计60亿元；落地银行间市场全国首单国企混改专项中期票据、上海地区首单创投企业中期票据，助力上海市国资国企多元化改革及上海科创金融中心建设；成功发行市场首单民营科技中小企业专项知识产权资产支持票据、市场首笔高新技术企业知识产权债权融资计划。2020年，上海银行债务融资工具承销规模1，791.09亿元，同比增长52.95%。

理财存续规模位居城商行首位

2020年，上海银行围绕零售“重中之重”战略定位，积极服务国家战略和区域经济。2020年末，上海银行管理零售客户综合资产（AUM）7491.17亿元，较上年末增长17.80%；个人存款3244.60亿元，增幅11.19%。

养老金融领域继续加强优势地位。2020年末，该行养老金客户159.45万户；养老金新获客数同比增长12.32%。财富管理紧抓市场机遇，持续提升“上银财富”品牌价值。信用卡业务结构优化与经营升级，累计发卡量达到1090.23万张，较上年末增长21.47%。

资产管理业务顺应市场与监管环境变化，实现理财业务稳健发展。2020年末，上海银行理财产品存续规模3822.20亿元，较上年末增长773.95亿元，增幅25.39%，产品规模位列城商行第一；净值型产品规模占理财产品比例74.79%，较上年末提高12.22个百分点。2020年，上海银行为客户实现收益116.38亿元；实现理财中间业务收入16.09亿元，同比增长22.54%。

线上个人客户继续保持同业领先

上海银行把握数字化技术发展趋势，不断加大金融科技投入，提升创新引领力度，赋能金融主业高质量发展。2020年末，上海银行金融科技人员数较上年末增长19.26%；2020年金融科技投入同比增长8.09%。

互联网金融线上获客和业务规模持续快速增长。2020年末，上海银行线上个人客户3885.83万户，较上年末增长884.90万户，增幅29.49%，保持同业领先；年度活跃客户990.04万户，较上年末增长171.07万户，增幅20.89%。

积极支持防疫抗疫和复工复产

上海银行积极履行国有金融企业社会责任，将做好疫情防控、复工复产和落实“六稳”“六保”任务作为工作主线之一。疫情发生后，上海银行迅速响应，第一时间携子公司向抗疫一线捐款。与此同时，充分发挥金融机构优势，设立专项信贷额度和应急物资生产企业资金专项额度，开通绿色通道，提供高效金融服务，支持防疫物资紧急生产和进口。顺应社会需求加大贷款投放力度。2020年，上海银行累计投放防疫相关贷款28.08亿，累计投放支小再贷款、普惠信用贷款和阶段性延期还本政策支持工具项下贷款125.36亿元，普惠型小微企业贷款平均投放利率较上年降低70个基点。

(责编：崔元苑、杨迪)