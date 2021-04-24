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陕西发布便携式卫星运维设备“备战”商业卫星需求

2021年04月24日17:26 | 来源：新华网
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新华社西安4月24日电（记者姚友明）记者从正在陕西西安举行的“HELLO航天揽月航天周”系列活动上了解到，西安中科天塔科技股份有限公司23日公开发布了一款卫星测控数传一体化处理平台——天枢G100。该公司负责人曾伟刚表示，天枢G100能在保障工作效率的同时，极大降低商业卫星用户的建设和运营成本，更好应对快速增长的我国卫星商业需求。

24日是第六个中国航天日。在中国航天科技集团八院科技委秘书长潘军看来，保守估计，未来5年至10年国内商业小卫星发射需求量将超过4000颗，商业卫星制造、发射、运维以及“卫星+”等产业将迎来一轮发展机遇，商业航天产业的外延也将不断扩大。不过在中科天塔公司测运控总监张治国看来，传统卫星综合基带设备均采用现场可编程逻辑器件(FPGA)实现卫星遥控数据调制、遥测、数传数据解调功能，设备采购成本高，对商业用户来说，建设及升级成本较高。

“天枢G100一方面用软件定义无线电平台来代替FPGA平台，我们能将用户采购成本降低一半以上，由于采用软件解调技术，功能升级简单快捷。”张治国说，“另一方面，天枢G100还具有小型化、集成化的特点，将原先两个机柜的设备缩减为‘一个手提箱加一台电脑’，免去机房建设费用，也减少了操作人员成本。”

在北斗七星的勺子形象中，天枢是勺口起数的第一颗星。曾伟刚表示，以“天枢”为产品品牌名称，寓意中科天塔公司测运控系列产品将作为深空与地面沟通的桥梁，发送地面指令，接收数传信号。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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