新华社西昌4月24日电（黄国畅、屠海超）4月24日是第6个中国航天日。西昌卫星发射中心所属的西昌、文昌航天发射场科技人员，全力奋战在多项航天发射任务一线，以特有的方式庆祝属于自己的节日。

4月23日，中国空间站天和核心舱与长征五号B遥二运载火箭已转运至发射区。在海南文昌航天发射场，科技人员们正紧锣密鼓地准备后续发射任务。供气系统指挥员井建鑫说：“在航天日备战发射任务，虽忙碌但自豪。”

而在千里之外的四川西昌，蓝花楹盛开的西昌发射场即将迎来新的发射任务。24日上午，三号发射工位场坪上，塔勤操作手正在进行火箭、卫星转场吊装，高大的发射塔架在深山峡谷中剑指苍穹。吊装指挥员林国建坦言，他给自己提出了高标准高要求：指挥操作一次入位、一次做好、一次成功。

与此同时，西昌卫星发射中心还围绕“扬帆起航、逐梦九天”活动主题，组织广大科技人员开展“寄语中国航天”群众性签名、任务党日活动动员、科普讲堂等内容丰富的活动，在重温初心使命中传承航天精神，为后续任务注入强大精神动力。

近年来，西昌卫星发射中心所属的两个发射场不断加强核心关键技术攻关，用核心技术突破牵引发射能力升级。西昌发射场年发射能力达到15发以上，文昌航天发射场一期能力已经全面形成，拉开了二期和后续职能拓展、能力提升的序幕，为建设世界一流航天发射场奠定坚实基础。

“如今，全体科技人员叫响了‘向天图强再立新功、航天报国再创奇迹’口号，立志不断刷新进军太空的中国高度，创造更多中国奇迹，决心以优异成绩向建党100周年献礼。”西昌卫星发射中心党委书记董重庆说。

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