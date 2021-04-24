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第129届广交会圆满闭幕 采购商来源地创新高

2021年04月24日23:17 | 来源：新华网
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　　新华社广州4月24日电（记者陆浩）第129届广交会于4月24日圆满闭幕。第三次连续上“云”的贸易盛会取得预期成效，官网共吸引了来自227个国家和地区的采购商注册观展，累计访问量3538万次，采购商数量稳步增长，来源地再创新高。

　　广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵说，本届广交会新产品新技术脉动“云”上。2.6万家参展企业累计上传展品超过276万件，比上届增加29万件，其中新产品84万件，比上届增加11万件；智能产品11万件，比上届增加1万多件。高端化、智能化、品牌化、定制化产品成为主流。

　　琳琅满目的展品吸引了全球采购商观展洽谈，参展企业云展厅累计访问量687万次，其中出口展参展企业云展厅累计访问量682万次，进口展参展企业云展厅累计访问量5万次。

　　三度登“云”的广交会新理念新模式持续创新，参展企业对数字化营销的理解更加深刻，展示形式更丰富，直播营销更熟练，客户服务更多元。本届广交会直播累计吸引了88万人次观看，平均每场直播累计观看人次比上届增加了28.6%。共有2244家参展企业制作并上传了2662个VR展位，访问量超过10万人次。

　　此次广交会多措并举服务内外贸对接，助力参展企业畅通国内国际双循环。境内采购商累计向参展商发起即时沟通约2400次，发布意向订单近2000条。1.2万名境内大型商超、零售连锁、电商平台等专业采购商注册观展，与来自28个国家和地区的340家进口展参展企业对接洽谈，助力境外企业开拓潜力巨大的中国市场，分享中国经济发展带来的机遇。

　　徐兵表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，全球化遭遇逆流，国际产业链供应链面临深刻调整，不确定性增加。本届广交会成功在网上举办，不仅为巩固外贸回稳向好势头、推动外贸创新发展、畅通全球产业链供应链作出了应有贡献，也为世界贸易和经济复苏注入了强劲动力。

(责编：胡永秋、牛镛)

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