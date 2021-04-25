本报记者 冯 华

4月24日，第六个“中国航天日”，“中国首辆火星车命名为祝融号”的消息刷屏。

仰望苍穹，逐梦星空。回首2020年，中国航天奋发图强、砥砺奋进，不断刷新高度，助力国家发展，北斗导航星耀全球、“天问一号”启程探测火星、嫦娥五号采样返回。展望2021年，火星探测将取得重大进展，中国空间站核心舱计划近期发射，重大航天计划等稳步推进。“十四五”开局之年，中国航天正扬帆起航，开启求索寰宇的新篇章。

深空探测能力显著提升

据介绍，自去年开始的火星车征名活动吸引了广大公众的积极参与，经过初审遴选出10个名称，再经网络投票、终审评审后，确定最终名称。

祝融是中国上古神话中的火神，以火神的名字命名中国第一辆火星车，是现代科学与传统文化的跨时空融合，体现着航天人的科学梦想和浪漫情怀，彰显着中国人的探索精神和文化自信。

公众对航天的热情从侧面反映出我国航天科技水平不断提升，探索太空的进程更稳更远。

2020年7月23日，我国首次火星探测任务“天问一号”探测器在中国文昌航天发射场正式启航，开始飞向火星的漫长征途。这是一次全球瞩目的航天探索，通过一次发射，实现火星环绕、着陆、巡视探测三大任务，在世界航天史上尚属首次。

“火星离地球最远约4亿公里，从地面上发送指令，探测器要在23分钟后才能执行，这给测量、控制带来了新的难题。”中国首次火星探测任务总设计师张荣桥表示，火星探测需要实现一系列关键核心技术的突破。新一轮创新，对实现航天技术领域新跨越、推动我国由航天大国走向航天强国意义重大。

同样在航天强国建设征程中起到里程碑作用的，是去年实施完成的我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程——嫦娥五号任务。2020年12月17日凌晨，嫦娥五号稳稳降落在预定着陆区域。这是人类时隔40多年再次完成从月球采样返回的壮举，创造了5项“中国首次”。嫦娥五号任务的成功实施，标志着我国具备了地月往返能力，并且实现了探月工程“绕、落、回”三步走规划的完美收官。这次任务中攻关、验证的一系列关键技术，为我国未来月球与行星探测奠定了坚实基础。

这一年，我国运载火箭技术水平再创新高，“长征”系列运载火箭多点开花，进入空间能力不断提升。长征五号B运载火箭成功首飞，拉开我国载人航天工程空间站阶段任务序幕；长征八号完美亮相，填补我国太阳同步轨道航天器发射能力空白，与长征五号、长征六号、长征七号等构成布局合理的新一代运载火箭型谱。

航天科技惠及民生

航天科技的不断发展，民用空间基础设施的日益完善，给人们生活带来广泛而深远的影响，也为经济社会发展提供了新动能。

目前，我国已构建起较为完善的卫星应用体系，在轨运行应用卫星数量超300颗，其中既有以中星、亚太、天通等为代表的通信卫星，也有以风云、资源、海洋等为代表的遥感卫星，还有应用广泛的北斗卫星。

“这些应用类卫星统称为国家民用空间基础设施，广泛地为国民经济各领域提供强大的支撑保障。同时，作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，它们还将为大众生产生活提供更优质的产品和服务。”国家航天局副局长吴艳华表示。

2020年7月31日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通。同样也在去年，我国高分辨率对地观测系统重大专项（以下简称高分专项）圆满收官，为长期稳定获得高分辨全球遥感信息提供了重要保障。

我国卫星通信、卫星导航、卫星遥感在多领域广泛运用，培育了以卫星应用为代表的新经济增长点。近年来，高新技术产业发展加速，航天科技成果大力转化，高分专项在资源开发与生态环境保护、防灾减灾与应急响应、公共管理与社会服务等领域发挥了重要作用。

据介绍，航天技术与产品服务助力脱贫攻坚，超过2000项航天技术成果实现移植深耕，孕育了智慧城市、太空育种、太空制药等新业态，产业经济规模由百亿量级跃升至千亿量级。

重大工程任务值得期待

今年是“十四五”开局之年，中国航天未来的发展令人关注。

吴艳华表示，以嫦娥五号任务圆满成功为起点，我国探月工程四期和行星探测工程将接续实施。据介绍，围绕月球探测主题，探月工程四期共包括4次任务。第一次是嫦娥四号月球背面着陆巡视探测。第二次是嫦娥六号将进一步优化论证工程目标和科学目标。“规划中还包括嫦娥七号和八号任务，我们准备以此为契机，与有关国家和国际组织合作，共同论证初步建设月球科研站的基本能力。”吴艳华说。

在行星探测规划上，“天问一号”计划今年5月着陆火星巡视探测。在今后更长一段时期，国家航天局还规划了3次行星探测任务，包括一次小行星探测和取样，一次火星采样返回以及一次木星系环绕探测和行星穿越探测。

中国载人航天工程备受关注。按照“三步走”规划，2021年与2022年载人航天工程将实施包括空间站核心舱、实验舱、载人飞船和货运飞船在内的11次发射任务。

此外，在运载火箭和各类应用卫星、空间科学卫星方面，我国也将进一步加大研制发射力度。吴艳华介绍：“我们一方面要充分利用长征五号、六号、七号等新一代运载火箭技术，完善无毒无污染新型火箭序列，满足各种轨道、各种重量飞行器的发射任务；另一方面对于重型运载火箭，也正在进行关键技术攻关和方案的迭代优化论证。”

《 人民日报 》（ 2021年04月25日 01 版）

(责编：胡永秋、牛镛)