本报记者 刘晓宇 王崟欣

超2万亿元，增速17.6%！

4月22日，福建发布数字经济发展指数评价报告，全省数字经济发展指数达74.58，数字经济规模突破2万亿元，占全省GDP比重超过45%，其规模和水平继续处于全国前列。

自2000年10月以来，福建持续推进信息化建设，在电子政务、数字经济、智慧社会等方面率先探索，取得显著成效。

峰会品牌效应凸显

福州滨海新城，网龙网络公司的数字教育资源生产基地建设正酣。凭借智慧教育云平台网教通、备授课一体化教学软件等产品，网龙网络公司全方位满足“线上+线下”的备授课需求，市场版图已覆盖190多个国家和地区，拥有超过1亿用户。

乘着数字中国建设峰会的东风大步向前，这是网龙网络公司迅猛发展的关键所在。自2018年起，网龙网络公司连续4年成为数字中国建设峰会的重要合作伙伴及分论坛的承办方。“未来，我们将加强国际合作，打造‘人工智能+’生产模式，建立服务全球的数字教育生态圈。”网龙网络公司首席执行官熊立说。

在福建，数字中国建设峰会的品牌效应不断显现，新基建动能澎湃，创新平台不断崛起。2020年，福建建成5G基站2.3万个，实现县级以上区域（含重点乡镇）全覆盖；工业互联网高质量外网已覆盖全省所有地市。目前，福建在数字经济领域共拥有国家级和省级重点实验室13个、工程（技术）研究中心（工程实验室）45个、企业技术中心28个。

品牌效应下，数字中国建设峰会向“内涵式”延伸发展。第四届数字中国建设峰会已有202家单位报名参展，峰会分论坛新增数字乡村、数据与算法、网络和信息安全、人工智能等热点主题。

营商环境加速优化

空无一人的码头，却格外繁忙——4月23日上午，一艘20万吨级的货船停泊在厦门远海码头等待交箱装船。无人驾驶集装箱卡车，自动避让道路障碍，流畅地完成作业流程。

眼下，厦门远海码头正加快建设“5G+智慧港口”。“无人集卡”的落地，为港口货运这一核心业务的全流程自动化、智能化、数字化转型升级提供了场景化解决方案。港区吞吐量连续8个月每月超过20万标箱，进出厦门远海码头的货运企业数不断创下新高。

在中国电建福州地铁5号线施工用电项目建设现场，福州供电公司专家用手持移动作业终端完成了用电项目的竣工验收。一键核验，用时大大缩短，验收精准。

多年来，福建将电子政务作为数字福建的引领工程，着力打造政务综合信息服务体系、政务信息化应用体系、政务信息资源共享体系，深入推进“放管服”改革，加快打造法治化便利化营商环境。

去年10月，第三届数字中国建设峰会闭幕后，福建网上办事大厅便推出了“跨省通办”服务专区，首批上线跨省窗口通办事项134项，全流程网上办理通办事项15.7万多项，有效破解企业与群众异地办事“多地跑、折返跑”的难题。福建还牵头建成闽琼桂跨省份自助机政务服务平台，实现690项高频政务服务事项“自助办”。

数字政府服务能力获评“优秀”、企业对政务环境的满意度位居全国第一方阵、去年新登记各类市场主体逆势增长40.36%……营商环境加速优化，为福建全方位推进高质量发展打下坚实基础。

生活方式智慧化

行走在福州街头，细心的市民会发现，不少窨井盖旁的路沿上，多了一个杯盖大的“小窗”——看似不起眼，却另有乾坤。

满满一盆水倒下，路面瞬时水位已达10厘米，手机端的智能APP“智慧排水”开始报警，水位的变化趋势、超水位的分布时间以一条曲线的方式清晰呈现，积水点的准确位置也已标注。位置精确到米，时间精确到分钟，大大压缩了工作人员排查积水点的时间。

在福州，像这样的路沿“小窗”有750个。它们有一个共同的名字——路面积水监测器，分布在各个低洼地带，共同构建起完整的城区水系科学调度监测预警系统。自2018年应用以后，福州城区排水防涝应急处置效率提高了50%，内河调蓄效益提高了30%。

在福建，数字化、智慧化正在深刻改变着人们的生活方式。

飞凤山智能公园是福建首个5G全覆盖公园，游客在这里可以体验这样的场景：进门前，智能导览把公园的每个景点都讲得明明白白；招招手就能在无人售卖车扫码买饮料；站在屏幕前学习打太极拳，“AI体测小屋”可测量身高……

福州鼓楼区创建“全省5G应用示范区”，推动军门社区“智慧升级”，辖区内的人员、楼宇、环境等所有信息，都可以通过一张图了解；福建首个5G+MEC（移动电子商务）智慧商业项目在福州台江区落地，实现5G+VR虚拟导购、5G+8K超高清直播等功能，打造无感支付、智慧停车等场景；福清江阴港区上线福建首个5G“智慧港口”平台，为码头、船公司、船舶代理、客户、堆场、物流公司等提供更便捷、更及时的服务……

让数字福建贴近社会、贴近群众、贴近生活。一张数字蓝图，正在稳步绘就。

《 人民日报 》（ 2021年04月25日 02 版）

(责编：胡永秋、牛镛)