本报记者 叶传增

从云南丽江城区出发上大丽高速，往西约10分钟路程，有一片碧蓝的湖——拉市海。清澈如镜的湖面倒映着远方的玉龙雪山，野鸭成群结队游过，空气中花香四溢。

循着花香进入拉市海畔的拉市镇均良下村玫瑰庄园，各色玫瑰含苞待放。玫瑰庄园位于拉市海省级自然保护区核心区外围。2013年，均良下村引进玫瑰种植企业，建设了玫瑰加工厂，就地开发生产玫瑰饼、玫瑰茶等旅游产品。

“庄园共种植玫瑰500亩，其中食用玫瑰300亩、旅游观赏玫瑰200亩。5月是玫瑰盛开的时节，到访游客平均每天预计超过1000人。”均良下村党支部书记木金江最近正忙着在附近村寨雇人，准备迎接即将到来的旅游高峰。

以花为媒，发展乡村旅游，是近年来拉市海推动乡村旅游转型升级的一个缩影。木金江记得，曾经的拉市海旅游发展混乱无序，沿湖兴建了大量的栈道、马场、饭店、客栈。

“粗放式的开发对生态环境造成了极大威胁。”拉市镇镇长和丽华介绍，2018年以来，随着环保督察整治不断深入，当地取消了划船项目，临湖休闲会所全面拆除，累计拆除核心区和季节性核心区违章建筑93154.88平方米，马场从54个减少至7个，并同步建设环湖截污等提升工程。

“核心区以内的旅游设施全部拆除后，我们种上了当地的蔷薇、月季。修复湿地后，拉市海的风景更美丽，来‘打卡’的客人比原来还多。”木金江说。

不仅如此，随着“湖进人退”，到拉市海越冬的候鸟数量也从2016年的9.8万只增加到2020年的12.2万只，吸引了全国各地的观鸟爱好者前来拍照。

“好生态让我们的乡村旅游实现了转型升级，护好绿水青山，就有金山银山。”和丽华介绍，目前拉市镇年接待游客12万人次，产值突破2000万元。

《 人民日报 》（ 2021年04月25日 02 版）

(责编：胡永秋、牛镛)