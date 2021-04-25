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拒收现金？央行一口气开出6张罚单

2021年04月25日05:57 | 来源：央视网
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　　拒收现金？罚！

　　4月23日，中国人民银行营业管理部一口气开出6张罚单，均与拒收现金有关！

　　来源：中国人民银行营业管理部网站

　　别看罚款金额不大，但事情很大，事关老百姓用钱方便！

　　相关主体被警告并罚款

　　人民银行营管部行政处罚信息显示，对北京民航安乐出租汽车有限责任公司处以警告，并处10万元罚款；对北京联东物业管理股份有限公司处以警告，并处10万元罚款；对北京兴泰顺科贸有限公司处以警告，并处5万元罚款。

　　同时，对拒收现金违法行为负有直接责任的相关人员也处以警告并罚款。

　　值得注意的是，在被处罚的企业中，北京民航安乐出租汽车有限责任公司是一家主要经营范围为民航旅客班车的公司。

　　切实保护消费者合法权益

　　事实上，人民银行整治拒收现金的行动一直在持续。

　　2020年底，人民银行就规范人民币现金收付行为发布第18号公告，旨在进一步普及现金收付规范要求，促成社会各界达成维护人民币法定地位的共识，共建多元化支付条件下的现金和谐流通环境。

　　围绕公众各类日常生活场景的消费需要，区分不同场景和消费模式，坚持分类管理与普遍适用的原则，公告对不同主体的现金收付行为提出了不同要求。

　　其中，对于涉及民生的行政事业性收费和社保、医疗、教育、水电煤气等公共服务类收费，收费单位或其委托代收机构要具备人工现金收付通道，由人员值守并收取现金；

　　铁路、道路客运等交通运输单位，以及涉及零售、餐饮、居民服务和娱乐行业等的大中型商业机构，应具备现金收付通道，由人工或自助现金机具收取现金。

(责编：胡永秋、牛镛)

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